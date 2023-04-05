طريقة عمل السمان.. وصفات سهلة من الشيف فاطمة أبو حاتي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمان من أكثر الأنواع المفضلة لدي عدد كبير من ربات البيوت، ويحرصن على إعداده بأكثر من وصفة وطريقة، لتقديم طبق السمان سواء كان سادة أو محشو بالأرز على المائدة الرمضانية، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل السمان على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، التي تقدم وصفات سهلة لربات المنازل، بأسلوب مبسط وسهل في تقديم المعلومة.

مكونات طريقة عمل السمان

ولـ طريقة عمل السمان، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

- كوب خل.

- ملعقة صغيرة سكر.

- ملح.

- فلفل أسود.

- 3 جوز سمان.

- 2 بصل مفروم.

- 2 طماطم مبشورة.

- 2 فلفل أخضر حار.

خطوات طريقة عمل السمان

- الخطوة الأولى، خلط البصل والطماطم والخل والروزماري والملح والسكر جيدا.

- الخطوة الثانية، وضع السمان وتتبيله جيدا، ثم وضعه في مقلاة ساخنة على النار.

- الخطوة الثالثة، رش التوابل المختلفة من فلفل أسود والملح والكمون والروزماري، ثم إضافة ماء بصل ويقلب جيدا.

- الخطوة الثالثة، وضع الفلفل الحار، المقطع شرائح، ويقلب حتى يتحمر السمان من الجانبين ثم يوضع الروزماري والقليل من السمن، ويدخل الفرن على الشواية حتى يتحمر الوجه ويقدم.

طريقة عمل السمان المشوي

- سمان.

- خل أبيض.

- خل بلسميك.

- ثوم مفروم.

- جنزبيل مفروم.

- ملح.

- صويا صوص.

- الوسترشاير صوص.

- زيت.

-عسل أبيض.

- فلفل.

طريقة عمل السمان المشوي

- الخطوة الأولى، خلط الخل الأبيض مع الخل البلسميك والصويا صوص والوسترشاير صوص، ومن ثم إضافة العسل والثوم والتوابل مع الزنجبيل والملح والفلفل الأسود مع التقليب الجيد.

- الخطوة التالية، تتبيل السمان في الخليط جيدًا.

- الخطوة الثالثة، رفع السمان في طاسة مع زيت، ويشوح مع الجانبين حتى ينضج تمامًا.

- الخطوة الرابعة، إضافة القليل من التتبيلة بعد شوي السمان مع النشا المذاب في ماء أو دقيق للحصول على صوص جانبي، ثم يقدم السمان بالهنا والشفا.