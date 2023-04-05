طريقة عمل صوابع زينب في رمضان.. سريعة واقتصادية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صوابع زينب، واحدة من الحلويات الشرقية الشهيرة، التي لاغنى عنها في رمضان، فهي من الحلويات الشرقية التي ارتبطت بالشهر الفضيل، إلى جانب صواني الكنافة وأطباق القطايف، وتتفنن العديد من الأمهات في طريقة إعدادها بطرق مختلفة، بل ويتبادلن طرق أعدادها فيما بينهن، ويمكن تحضير حلوى صوابع زينب بسهولة وبمكونات بسيطة «على قد الأيد»، إلى جانب أكواب الشاي الساخن أو العصائر الطبيعية.

طريقة عمل صوابع زينب

ولـ طريقة عمل صوابع زينب، يرصد «هُن» في السطور التالية، الطريقة على خطى الشيف وخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، بتكلفة بسيطة ونتيجة مضمونة.

مقادير طريقة عمل صوابع زينب

ولـ طريقة عمل صوابع زينب، يجب توفير المكونات التالية:

- كوب من السميد.

- كوب من الدقيق.

- معلقة كبيرة من الخميرة.

- ربع كوب من الزيت.

- قليل من الملح.

- ثلاثة أكواب من السكر الأبيض.

- معلقة من الفانيليا صغيرة.

- أربعة من أكواب الماء الدافى.

- زيت ساخن للتحضير.

- اثنين كوب سكر أبيض.

- اثنين كوب من الماء الدافئة.

- ليمونة.

- ملعقة ماء الورد صغيرة.

طريقة عمل صوابع زينب

ولـ طريقة عمل صوابع زينب، يفضل اتباع الخطوات التالية:

- في البداية، حضري الشربات جانبًا، من خلال وضع السكر والماء في عاء على النار، ثم نترك الخليط حتى يغلي، ونضيف الليمون ونتركه مرة أخرى يغلي حتى يصبح سميك، مع إضافة الفانيلا، قبل رفعه من على النار وتركه يبرد جانبًا.

- على الجانب الآخر، حضري صوابع زينب، احضري وعاء، واخلطي الدقيق والسميد والخميرة و الملح والسكر، مع إضافة ملعقتين زيت ساخن.

- قلبي المكونات جيدًا، ثم نضيف باقي المكونات، مع الماء الدافئ، وامزجيها جيدًا.

- اتركي العجينة ترتاح لمدة ثلاثين دقيقة.

- قطعيها على شكل كور بأحجام متساوية ثم افرديها على المبشرة حتى تحصلي على شكل الإصبع.

- اتركيها لمدة ساعة.

- حمريها في زيت غزير على النار، حتى تصبح لونها ذهبية.

- ارفعي صوابع زينب من على النار، ثم اغمريها بالشربات، ونصفيها ونقدمها على طبق التقديم.