حقائب فاخرة لأمسيات رمضان الأنيقة

بعد أن نختار العباية أو الفستان أو الإطلالة التي سنرتديها في سهرة رمضانية أنيقة، جاء دور الإكسسوارات والملحقات وهنا نقدم لكِ حقائب فاخرة ومميزة من دور الأزياء العالمية، ستكمل إطلالاتك الرمضانية بشكل رائع وستساعدك على التألق طوال اليوم بداية من الموديلات الكلاسيكية وحتى التصميمات المنقوشة التي تضفي طابعاً شرقياً فاخراً.

قدمت لنا دور عروض الأزياء الأخيرة مجموعة متنوعة من الحقائب التي تميزت بالتصميمات المبتكرة والعصرية التي يمكن حملها في أي مناسبة.

حقيبة مزخرفة بطابع شرقي

اعتمدت دور الأزياء العالمية لهذا العام الطبع الشرقي في العديد من مجموعاتهم وهذا ظهر علي حقائب اليد بشكل قوي، قدمت لنا دار أترو Etro حقيبة توت مع زخارف باللون الوردي مدعمة بسلسلة ذهبية وفي مجموعة ديور Dior ربيع وصيف 2023 ظهرت حقائب كلاسيكية مع زخارف ملونة ستكون رائعة مع إطلالتك الرمضانية لهذا العام أو إذا كنتِ تريدين حقيبة مميزة، قدمت دار Balmain لمجموعة الربيع مجموعة من الحقائب برسومات لوحات تاريخية.

حقيبة من الجلد الامع

يضيف اللمعان الطبيعي الذي يأتي من الجلد مظهراً عصرياً أنيقاً لأي إطلالة مسائية وإذا كنتِ تبحثين عن التألق فحقائب شانيل Chanel ستفي بالغرض تأتي حقائب شانيل بتصميمات متعددة.

حقيبة بتصميم شراشيب

إذا كنتِ تريدين إطلالة مميزة في رمضان فلا يوجد أفضل من الحقائب المزينة بشراشيب والتي ستكون إضافة ساحرة على إطلالتك، قدمت دار Victoria Beckham حقيبة كلاتش بشراشيب باللون البنفسجي وقدمت دار Dries Van Noten حقيبة كروشيه مزينة بشراشيب ملونة يمكنك تنسيقها مع العبايات الكاجوال الأنيقة.

حقيبة بتصميم مكشكش

لإضفاء بعض اللمسات المزركشة على إطلالتك البسيطة جربي الحقيبة المكشكشة مثل الموديلات التي قدمتها دار Dries Van Noten التي تأتي بألوان متعددة أو بتصميم حقيبة مكشكشة صغيرة الحجم من Cecilie Bahnsen.

حقيبة مزينة بالريش

يعطي الريش شعور بالفخامة لأي قطعة، خصوصاً على الحقائب، جربي حقيبة كلاسيكية ملونة مزينة بالريش مثل حقيبة Hermes أو حقيبة كلاتش كبيرة من مجموعة Jil Sander لربيع 2023.

حقائب مزينة

من المسامير إلى الأزرار والحلقات ستضفي الحقائب المزينة لمسة جريئة على إطلالتك الرمضانية، مع عبايات الساتان الفضفاضة.

حقاب لامعة

لا حاجة لإضافة إكسسوارات أخرى بعد حمل حقيبة لامعة ستجلب لكِ كل اللمعان إلى إطلالتك، قدمت لنا دار Valentino حقائب ملونة مزنة بالترتر التي ستكون رائعة مع العباية القفطان، أما دار JW Anderson فقدمت حقائب مزينة بأحجار الراين يمكنك تنسيقها مع البدلات والجمبسوت وإذا كنتِ تريدين حقيبة عصرية خالدة لا يوجد أفضل من حقائب Fendi باغيت المدينة بحلقات الترتر.

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