ماذا يحدث لجسمك حال تناول حلويات على السحور؟.. استشاري تغذية يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الحلوى أو حلويات رمضان هي عادة الكثير من الأسر المصرية، والآخرين يظنون أنها تسبب العطش ويمنعون أطفالهم من تناولها، لكن بحسب دراسة نشرها موقع صحيفة الجارديان البريطانية، تتسبب الحلويات في رفع مستوى الكوليسترول إذ تم تناولها قبل النوم، أي في فترة السحور أو بعد الإفطار مباشرة، وأكد على ذلك استشاري التغذية، دكتور محمد رفعت عبر القناة الأولى المصرية، إذ قال إنّ الإفراط في تناول الحلويات يؤدي إلى مشاكل في الجلد.

ماذا يحدث لجسمك حال تناول حلويات على السحور؟

تحتوي الكنافة والبسبوسة وغيرها من حلويات رمضان على كميات كبيرة من السكر، لذلك يفكر الكثير من الناس في السؤال التالي، ماذا يحدث لجسمك حال تناول حلويات على السحور؟، والذي أجاب عليه الاختصاصي في التغذية أليكس إيفانز قائلا، «عندما تأكل السكر، يرتفع مستوى السكر في دمك ويطلق البنكرياس الأنسولين الذي يساعد على إعادة السكر إلى الخلايا، مما يعطيها الوقود اللازم لاستمراره »، كما أن تناول السكر في وقت متأخر من الليل يفرط في تحفيزك، ويمنحك الطاقة ويجعلك جاهزًا للنشاط مما يتسبب في الأرق وعدم القدرة على النوم، وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، وموقع «health line» البريطاني.

أضرار الإفراط في تناول حلويات رمضان

بجانب أنها تسبب العطش والأرق إذا تم تناول الحلويات على السحور قال الدكتور محمد رفعت، استشاري التغذية، إنّ كل 100 جرام من الكنافة العادية يحتوي على 400 سعر حراري، 100 جرام قطايف يوازي 330 سعرا حراريا، بالنسبة لأضرار زيادة الحلويات، نوضحها في النقاط التالية:

- الحلويات المركبة مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة وغيرها، تؤدي إلى عسر الهضم.

- الإفراط في تناول الحلويات بعد ساعات الصيام أو على السحور تسبب أحيانا مشاكل في الجلد، إذ تؤدي إلى ضعف الجلد وزيادة حساسيته، وبعد فترة أيام قليلة تظهر حبوب على الجلد.

- تسبب كثرة الحلويات ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ مما يؤدي إلى ارتباك وظيفي في جميع الأجهزة الحيوية في الجسم منها الجهاز الهضمي، العصبي والتنفسي.

- زيادة الحلويات تؤدي إلى تسوس الأسنان، كما أن الإضافات التي تزود على الحلويات مثل العسل تسبب زيادة مخاطر الإفراط فيها، والتحذير ليس من الحلويات فقط لكن من المشروبات الرمضانيه كذلك، كما أن الحلويات لا تعوض أي نقص في الصيام لأنه لا يسبب نقص لأي شيء في الجسم.