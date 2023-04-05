على وصفة يحيى وكنوز.. الشيف يسري يقدم طريقة عمل جبنة رومي بالقشطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرح خلال الموسم الرمضاني هذا العام، الجزء الثاني من مسلسل الأطفال التاريخي يحيى وكنوز، ويقدم الأصوات خلاله عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم، عصام السقا، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، محمد ثروت، وإسلام جمال.

مسلسل يحيى وكنوز

يظهر خلال حلقات مسلسل يحيى وكنوز مازن صديق يحيى، وهو يريد دومًا تناول الجبنة رومي بالقشطة، ما أثار دهشة الجماهير، لعدم معرفة كيفية خلط الجبنة رومي مع القشطة، وإنها غير مستصاغة للبعض، وهو ما سألت «هُن» فيه الشيف يسري، إذ قدم العديد من الوصفات لخلط الجبنة رومي بالقشطة في السندوتشات، وهي كالتالي:

جبنة رومي بالقشطة على خُطى الشيف يسري

المقادير

- كوب لبن.

- معلقة قشطة.

- جبن رومي.

خطوات التحضير

- جبن رومي مع اللبن والقشطة من المستحب خلطها حتى لا يتعارض الطعمان معًا، وهي من الأكلات المفيدة للأطفال، لذلك ضعي في إناء متوسط الحجم على نار متوسطة اللبن، وقطع من الجبن وقلبي باستمرار.

- اهرسي الجبن جيدًا بالشوكة وقلبي حتى تذوب تمامًا.

- ضعي القشطة تدريجيًا على اللبن مع التقليب حتى تذوب.

- ضعي الجبن الرومي المبشور في الإناء وقلبي حتى الذوبان.

- ارفعي الإناء من على النار واتركيه حتى يبرد تمامًا، وضعي الجبن في برطمان زجاجي ثم ضعيه في الثلاجة، وحضري منه السندوتشات.

طريقة أخرى للجبنة رومي بالقشطة

المقادير

- شرائح توست.

- جبن رومي.

- خس.

- ثمرة طماطم مقطعة شرائح.

- ملح وفلفل.

طريقة التحضير

- حمصي التوست، ثم ضعي شريحة الجبن على قطعة من التوست المحمص.

- ضيفي شرائح الطماطم والخس.

- تبليها بالملح والفلفل.

- ضعي شريحة أخرى من التوست، ثم ضيفي عليها باقي الكمية بالترتيب السابق.

- قسمي الساندوتش إلى نصفين، بحيث يصبح لديكِ نصفين على شكل مثلث، قدميه لطفلكِ مع البطاطس.

جبنة رومي بالقشطة والخضراوات

المقادير

- بيضة.

- ثمرة طماطم.

- ثمرة فلفل أخضر.

- بصل.

- جبن رومي مبشور.

طريقة التحضير

- على غرار مسلسل يحيى وكنوز، حضري الجبنة رومي بالقشطة، بأولى الخطوات تقطيع الطماطم والفلفل الأخضر والبصل إلى مكعبات صغيرة.

- في إناء عميق، اكسري البيض وقلبيه بالشوكة جيدًا.

- ضيفي الخضروات المقطعة إلى البيض المخفوق.

- ضيفي خليط البيض والخضروات.

- ضيفي الجبن المبشور، ثم غطي المقلاة مع خفض النار حتى ينضج البيض.

- قطعي البيض وضعيه في الخبز المفضل لدى طفلكِ.