الامارات | سائق شاحنة يفقد الوعي ويصدم بطائرة في مطار بالمكسيك (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن سائق شاحنة يفقد الوعي ويصدم بطائرة في مطار بالمكسيك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطعاً يوثق لحظة اصطدام شاحنة بطائرة محملة بالركاب في مطار غوادالاخارا غرب المكسيك، كانت تستعد للإقلاع إلى لوس أنجلوس.
وأوضحت شركة الطيران "فيفا إيروبوس" في بيان أن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام لطائرة مجاورة عندما فقد وعيه فجأة.
وأضافت: "تسبب الحادث بأضرار في الطائرة، ولم يصب أحد سواء من الركاب أو طاقم الطائرة".
ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة وتغيير موعد رحلتهم.
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