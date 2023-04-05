طرق تجنب أثار ارتفاع الحرارة بعد تحذير «الأرصاد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال أيام رمضان الجارية، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، إذا يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهو ما جعل الأمهات في حالة من الخوف على أسرهن، خاصةً أنه حتى نهاية هذا الأسبوع، تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

حالة الطقس

كما توقع خبراء الأرصاد، أنَّ تكون حالة الطقس ليلًا، باردة على أغلب الأنحاء، كما تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما جعل الوقت غير مستقر، لذلك نقدم لكم نصائح لمواجهة الطقس.

تحذير مهم للأمهات لتجنب تقلبات الطقس

كانت وزارة الصحة والسكان، قدمت عدة نصائح لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، أثناء التقلبات الجوية، وهي كالتالي:

- تجنب التعرض لأشعة الشمس في منتصف اليوم.

- تجنب الخروج في الشمس من الساعة 10 صباحًا.

- المداومة على استخدام واقيات الشمس.

- تجنب التواجد تحت أشعة الشمس مباشرةً.

- التزم بأن تكون دائمًا في مكان جيد التهوية.

- شرب سوائل كثيرة بين الفطار والسحور.

- تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرارة.

- احرص على تناول السوائل والمياه في وجبة السحور، والاستراحة في أماكن باردة.

نصائح للأمهات لمواجهة الطقس

- نظم وقتك ومجهودك بين أوقات الصباح، وفي المساء، حتى لا تُجبر على قضاء ساعات طويلة في الطقس الحار.

- تناول الأدوية الطبية، إذا كنت ممن يعاني من مشكلات صحية أوقات الطقس الحار، وعن المضادات الحيوية التي تستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الفيروسات مثل الإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد والإنفلونزا يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية.

- في الفترة بين الإفطار والسحور شرب السوائل بكثرة مفيد لمرضى الربو والانسداد الرئوي المزمن.