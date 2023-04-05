الامارات | أميركا.. مشادة بين سائقين بسبب أسبقية المرور تنتهي بمقتل شاب وإصابة ابن أخيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصاعدت مشادّة بين سائق سيارة وشخص على دراجة بخارية كهربائية، في ولاية سياتل الأميركية، خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إطلاق نار أدى إلى مقتل السائق وإصابة ابن أخيه الصغير.

وبحسب شرطة سياتل، كان الشاب لويس، 23 عاماً، يقود سيارته في حي "كابيتول هيل" مع ابن أخيه البالغ من العمر 9 سنوات عند حوالي الساعة 5 مساءً، وتجاوز بسيارته رجلاً يركب دراجة بخارية ثم حاول الانعطاف يمينًا، ما أدى لمشادة بين السائقين.

تصاعدت المواجهة وأخرج سائق الدراجة البخارية، 35 عاماً، مسدسه مطلقاً 3 رصاصات أصابت لويس وابن أخيه، ثم فر هارباً.

توفي لويس بعد فترة قصيرة متأثراً بإصابته، فيما نجا ابن أخيه وتلقى العلاج في المستشفى.

وأوضح شقيق لويس أن المجني عليه كان في طريقه مع ابن شقيقه لحضور أحد عروض السيارات احتفالاً بعيد ميلاده التاسع، قبل أن يتعرضا للحادث.

وحدد قاضي محكمة مقاطعة كينغ مبلغ الكفالة للجاني بـ 2 مليون دولار، تمهيداً لبدء توجيه الاتهامات ومحاكمته في وقت لاحق.