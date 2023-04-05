سيدة بريطانية تصاب بالذعر داخل منزلها لسنوات.. والسبب السناجب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ذعر كبير أصيبت به امرأة بريطانية، بسبب اقتحام مجموعة من السناجب مطبخ منزلها، الذي تعيش به منذ ثلاث سنوات، جعلها تخشى دخوله كل صباح، من أجل تحضير الطعام لأسرتها، لتستعين بإحدى شركات مراقبة ومكافحة القوارض والآفات في بلدتها.

أصوات غريبة داخل المطبخ

ميشيل كولينز السيدة البريطانية صاحبة الـ«39 عامًا»، اكتشفت وجود السناجب في منزلها وتحديدًا مطبخها، عندما سمعت أصواتًا من داخل الجدران، ووجدت أكوامًا كبيرة من بودرة الخشب، لكنها لم تكن تعلم أن تلك الكائنات تحدث ضررًا بمنزلها، وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية.

شركات مكافحة القوارض لم تفلح مع السناجب

وفي المنزل الواقع في كيلوين في مقاطعة «أير شاير»، رغم استعانة المرأة بشركة مكافحة القوارض في بلدتها، إلا أن السناجب لم تتوقف عن غزو المنزل، وسط جهود حثيثة وكبيرة لمنعها عن ذلك.

تسببت السناجب في إحداث ضرر كبير في المنزل بمجرد دخولها، حيث أنها تجتاح المكان، وتقضم الخشب الخاص بالأبواب والأثاث الخاص بها، وتأكل الطعام المتواجد به، لتصاب «ميشيل» بالقلق والرعب، رغم أنها تدير صالة ألعاب رياضية، وتتسم بالشجاعة، وتمتنع عن دخول مطبخها في الليل.

ذكاء السناجب يصيب المرأة بالذعر

واعتادت «ميشيل» على سد الثقوب التي أحدثتها السناجب بالمنشفة، لكنها تجدها غير موجودة في الصباح، بل تم سحبها ومضغها، وهو ما دفعها لعرض مشكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتكسب تعاطف روادها وبدأوا في اقتراح العديد من الحلول عليها.