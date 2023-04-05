كيف تنظفين سجادتك في 10 خطوات بسيطة؟.. مش هتاخد وقت

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعد تنظيف السجاد داخل المنزل، من المهام الشاقة التي تزعج العديد من ربات البيوت، وذلك لاحتياجه إلى عملية تنظيف عميقة للتخلص من الأتربة والبقع به، لكن من الممكن أن تجعلي سجادتك تبدو كأنها جديدة في خطوات بسيطة، لا تتطلب مجهودًا كبيرًا.

خطوات بسيطة لتنظيف السجاد داخل المنزل

ووفق ما قدم موقع mymove العالمي المختص بالشؤون المنزلية، يمكن غسل السجاد في خطوات بسيطة داخل المنزل، وهي:

1- إزالة كل قطعة من السجادة، وهذا يشمل كل شيء من ألعاب الأطفال إلى السلال إلى الأثاث، وغيرهم.

2- اضبطي المكنسة وقومي يتنيظف نظف السجاد ببطء لإزالة الأوساخ والأتربة بشكل أفضل وأسرع.

3- في إناء ضعي غسول السجاد مع الشامبو المخصص لتنظيف السجاد، واخلطيهم مع الماء الدافئ.

4- كرري تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية لكن باستخدام المزيج السابق.

5- احرصي على عدم الإفراط في تشبع السجادة بهذا الخليط لتجنب تكون العفن الفطري.

6- فيما بعد، قومي بعمل ثلاث تمريرات تجفيف فوق السجادة المبللة بالشامبو للمساعدة على تجفيف سجادتك بشكل أسرع.

7- استخدمي المراوح وافتحي النوافذ لتجفيف السجاد بشكل أسرع.

8- انتظري نحو 6 ساعات على الأقل قبل المشي على السجادة أو إعادة الأثاث إلى الغرفة ووضعه فوقها.

9- حافظي على سجادتك نظيفة من خلال التنظيف المتكرر بالمكنسة الكهربائية والتنظيف العميق ربع السنوي.

10- يمكنك أيضًا إجراء تنظيف احترافي سنوي لإزالة أي بقع مستعصية.