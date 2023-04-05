لايف ستايل

سحور 14 رمضان.. جهزي فتة اللحم الإنجليزية بخطوات بسيطة وطعم مميز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سحور 14 رمضان

اللحوم من أشهر مكونات المطبخ الغربي، سواء في طريقة تحضير الستيك المشوي، البرجر، أو حتى فتة اللحم، أو بمعنى أصح الفتة التي تتشابه في الاسم مع الفتة المصرية، لكن تفاصيل بسيطة تختلف في الإنجليزية، لذلك تعرفي على خطوات ومقادير فتة اللحم لسحور 14 رمضان، وقدميها لأسرتك كنوع من تغيير الوجبات بأخرى مختلفة ومميزة، وفقا لموقع مجلة «elle» العالمية.

مكونات فتة اللحم

لتجهيز فتة اللحم على مائدتك لسحور 14 رمضان قومي جهزي المقادير التالية:

بصلة مفرومة

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

ملعقتان صغيرتان ملح

1⁄2 معلقة صغيرة فلفل أبيض

ملعقة صغيرة فلفل أسود

معلقة صغيرة قرفة

معلقة كبيرة دبس رمان 

كوبان حمص مسلوق

خبز مقطّع إلى مكعبات ومقلي

صنوبر مقلي حسب الرغبة

أنصاف لوز مقلي حسب الرغبة

رمان أحمر حب حسب الرغبة

بقدونس مفروم للزينة

كيلو لحم مقطّع إلى مكعبات

كيلوجرام لبن زبادي

ملعقتان من الطحينة

5 فصوص ثوم مهروس

معلقة كبيرة ملح للبن الزبادي

3 أكواب ماء

7e283e61ac.jpg

طريقة تحضير فتة اللحم

أولا لتجهيز سحور 14 رمضان، وبعد تحضير المكونات، في إناء كبير، سخني الزيت واقلي البصل، ثم ضيفي اللحم مع البهارات السابقة، إلى أن يستوي ثم ضعيه في وعاء من الفولاذ المقاوم للحرارة فوق الخبز المقلي.

في الخطوة التالية، ضيفي الأرز إلى ماء مرق اللحم ودعيه ينضج لمدة 15- 20 دقيقة، ثم ضعي اللبن الزبادي مع الثوم والملح والطحينة ثم اخلطي المكونات جيدًا.

ضيفي إلي الخليط السابق دبس الرمان واخلطي جيدا، ثم ضعي طبقة من الأرز المطبوخ فوق طبقة الخبر وطبقة اللحم.

أخيرا غطيها بالمزيد من اللبن أو كريمة الطهي وزيّنيها بالمزيد من قطع الخبز المقلي بالإضافة إلى الصنوبر واللوز والرمان والبقدونس، وقدميها مع السلطات.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا