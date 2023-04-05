سحور 14 رمضان.. جهزي فتة اللحم الإنجليزية بخطوات بسيطة وطعم مميز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اللحوم من أشهر مكونات المطبخ الغربي، سواء في طريقة تحضير الستيك المشوي، البرجر، أو حتى فتة اللحم، أو بمعنى أصح الفتة التي تتشابه في الاسم مع الفتة المصرية، لكن تفاصيل بسيطة تختلف في الإنجليزية، لذلك تعرفي على خطوات ومقادير فتة اللحم لسحور 14 رمضان، وقدميها لأسرتك كنوع من تغيير الوجبات بأخرى مختلفة ومميزة، وفقا لموقع مجلة «elle» العالمية.

مكونات فتة اللحم

لتجهيز فتة اللحم على مائدتك لسحور 14 رمضان قومي جهزي المقادير التالية:

بصلة مفرومة

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

ملعقتان صغيرتان ملح

1⁄2 معلقة صغيرة فلفل أبيض

ملعقة صغيرة فلفل أسود

معلقة صغيرة قرفة

معلقة كبيرة دبس رمان

كوبان حمص مسلوق

خبز مقطّع إلى مكعبات ومقلي

صنوبر مقلي حسب الرغبة

أنصاف لوز مقلي حسب الرغبة

رمان أحمر حب حسب الرغبة

بقدونس مفروم للزينة

كيلو لحم مقطّع إلى مكعبات

كيلوجرام لبن زبادي

ملعقتان من الطحينة

5 فصوص ثوم مهروس

معلقة كبيرة ملح للبن الزبادي

3 أكواب ماء

طريقة تحضير فتة اللحم

أولا لتجهيز سحور 14 رمضان، وبعد تحضير المكونات، في إناء كبير، سخني الزيت واقلي البصل، ثم ضيفي اللحم مع البهارات السابقة، إلى أن يستوي ثم ضعيه في وعاء من الفولاذ المقاوم للحرارة فوق الخبز المقلي.

في الخطوة التالية، ضيفي الأرز إلى ماء مرق اللحم ودعيه ينضج لمدة 15- 20 دقيقة، ثم ضعي اللبن الزبادي مع الثوم والملح والطحينة ثم اخلطي المكونات جيدًا.

ضيفي إلي الخليط السابق دبس الرمان واخلطي جيدا، ثم ضعي طبقة من الأرز المطبوخ فوق طبقة الخبر وطبقة اللحم.

أخيرا غطيها بالمزيد من اللبن أو كريمة الطهي وزيّنيها بالمزيد من قطع الخبز المقلي بالإضافة إلى الصنوبر واللوز والرمان والبقدونس، وقدميها مع السلطات.