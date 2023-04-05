«إيمان» تنظم إفطار جماعي للسيدات فقط في شوارع المحروسة: «رمضان بيجمعنا» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 50 سيدة من أعمار متفاوتة، قررن الاستمتاع بالحياة بكل طرقها وأشكالها، وإقامة صداقات جديدة مع أشخاص من محافظات مختلفة، جمعهن حب الحياة والتخلص من الطاقة السلبية والأعباء التي يحملنها على عاتقهن، خاصة مع شهر رمضان الكريم، إذ يجتمعن في أماكن مختلفة على مائدة الإفطار في شوارع مصر المحروسة، يقضين أحلى الأوقات من خلال تنظيم جروب «خروجات سيدات بس»، على مدار الشهر الكريم.

جولات سياحية وفطار جماعي

تنظم إيمان سمير، مؤسسة جروب «خروجات سيدات بس»، جولات ترفيهية ورحلات لمختلف السيدات، خلال شهر رمضان الكريم، إذ تلتف ما يقرب من 50 سيدة وأكثر من مختلف محافظات مصر، على مائدة رمضانية واحدة، يتناولن أشهى الأصناف والأطعمة، ويلتقطن صورًا فوتوغرافية، توثيقا للحدث الذي ربما لن يتكرر ثانيةً.

وروت منظمة الحدث كواليسه لـ«الوطن»، قائلة: «خروجة السيدات لتعلم ركوب العجل والإسكيت والإسكوتر، وتعلم مهارات المشعولات اليدوية من التريكو والكروشيه والمكرمية».

«من العشرينيات حتى الستينيات»، ربما تعتبر تلك الفئة العمرية التي يتجمع بها عشرات السيدات، باختلاف المراحل التعليمية والثقافية والاجتماعية، لكن الهدف الذي يوحد بينهن، هو التخلص من الطاقة السلبية والاستمتاع بالحب، خاصة أصحاب المعاشات والمتقدمات في العمر، مضيفة: «ننظم رحلات ترفيهية للأماكن الأثرية في مصر والإسكندرية وبورسعيد والفيوم والساحل والعين السخنة، وفي رمضان نظمنا 3 جولات وإفطار جماعي، وتعرفنا على شخصيات مختلفة، ومن المقرر إقامة المرة القادمة في جامع عمرو بن العاص».

صدفة وفرحة بلقاء الأصدقاء

«هدفنا إسعاد حواء.. وضبط نفسيتها للأفضل»، هكذا واصلت إيمان سمير، مؤسسة فكرة «خروجات سيدات بس»، التي روت بداية الفكرة، قائلةً: «أنا في نهاية الأربعينيات، تخرجت في كلية الألسن، وأعمل كمدربة تنمية بشرية، متزوجة ولدي أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، جاءت الفكرة بعدما كانت حياتي مقتصرة على المنزل وتربية الأبناء فقط، وتلبية رغباتهم وبما يتناسب مع اذواقهم حتى وقت التنزه والخروج، حتى جاءت الصدفة واجتمعت مع مجموعة من الأصدقاء في مكان ما وبدأنا نتبادل الأحاديث والاهتمامات المشتركة».