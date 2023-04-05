ألوان صبغات الشعر لرمضان 2023 تُناسب إطلالتك: من بينها البني اللولايت

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تفضل العديد من السيدات تغيير اللون الخاص بشعرها من فترة لأخرى، بحثًا عن التجديد، ومحاولة منها لتحسين الحالة المزاجية والنفسية، والتي تكون من خلال تغيير المظهر من حين لآخر، ففي الوقت الذي تفضل بعض السيدات البقاء على لون صبغة شعر واحد، تبحث أخريات عن الألوان الموضة الجديدة، والتي تكون مناسبة لكافة المناسبات خاصة في رمضان.

وتستعرض «هن»، خلال التقرير التالي، أحدث الألوان الموضة في صبغة الألوان المناسبة للشعر، والتي يحتار الكثير من النساء في تقرير اللون المناسب لبشرتها، وهو ما سنوضحه في التقرير التالي، وفقا ما نشرته مجلة «elle» الفرنسية.

صبغات شعر بني شوكولا

يترك هذا اللون مظهرا جماليا على إطلالتك، ويعد هذا اللون من أفضل الألوان التي يمكن أن تصبغي بها خصلات شعركِ، فهذه الصيحة تحتل الصدارة في موضة ألوان الشعر الكلاسيكية الناعمة، لما تُضفيه من مزيج من الألوان المتجانسة بأسلوب لافت، سواء كان شعرك قصيرا أم طويلا، فإن هذه الصيحة ستكون خياراً موفقاً لتزيني بها شعرك في رمضان، خاصة إذا كنتِ من صاحبات البشرة السمراء.

صبغات شعر بني لولايت

صيحة اللولايت، تعد من أكثر صيحات ألوان الشعر رواجا، فإذا كان الشعر بني اللون، فيمكن إضافة تلك الصبغة معه، وتظيل خصلات متداخلة باللون البني الفاتح، ما يترك تموجات في الشعر بطرقة مميزة، ومتداخلة بأسلوب فني لافت للأنظار، فهذه التموجات اللونية ستخلق مجموعة جميلة مع إبرازات جزئية بأسلوب أفتح قليلاً.

صبغات شعر بني غامق بتموجات الكراميل

لصبغ شعركِ بطريقة مختلفة عن أي مرة، يمكنني ان تستخدمي هذا اللون المميز، والذي سيشكل فارقًا كبيرًا في لون شعرك البني، واعتمدي صبغة شعر بني مع ظلال دافئة باللون البني الكراميل، فهذه الصيحة تعتبر من ألوان صبغات شعر بني لرمضان 2023 الهادئة، وستعزّز من جمال شعرك المموّج، وخصلاته باللون البني الكراميل بوميض لافت، وستسلط الضوء على الأبعاد الناعمة.

كيف تحافظي على شعركِ من أثر الصبغات المتكررة؟

الصبغات الكثيرة على الشعر يمكن ان تسبب مشاكل صحية، ولذا في الفقرة التالية، يمكنكِ اتباع بعض النصائح للتقليل من جفاف الشعر أو تقصفه بسبب الصبغات:

- استخدام العسل والخل وهو عنصر تفتيح رائع، ومكوناته بسيطة منها:

2 كوب خل مقطر.

1 كوب عسل.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة هيل مطحون أو مسحوق القرفة.

الكركم:

وطريقته عبارة عن 2 ملعقة كبيرة مسحوق الكركم، 4 كوب ماء ساخن، ويخلطوا جيدا لمدة 10 دقائق، ثم يوضع على الشعر لمدة 15 دقيقة.