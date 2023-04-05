الامارات | حُب الألمان للشوكولاتة أكبر من الأزمات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن الشوكولاتة في ألمانيا مقاومة للأزمات؛ إذ زادت الشركات المصنعة إنتاجها العام الماضي بنسبة 1.7% إلى 1.2 مليون طن على الرغم من التضخم والتباطؤ في الاقتصاد. وتشير تقديرات الاتحاد الألماني لصناعة الحلويات في مدينة بون إلى أن نصيب الفرد من استهلاك الشوكولاتة في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 9.56 كيلوغرامات.

وحسابياً، فإنه من المتوقع أن يتناول كل فرد في ألمانيا أكثر من قطعة شوكولاتة مصنوعة على هيئة أرنب في عيد القيامة المقبل، إذ أنتجت الشركات المصنعة 108 ملايين أرنب شوكولاتة للمبيعات المحلية.

ومن الواضح أن الجدل المستمر منذ سنوات حول الأطعمة الصحية لم يؤثر على شهية الألمان نحو الشوكولاتة في ألمانيا. للمقارنة: في بداية ثمانينات القرن الماضي قدر اتحاد صناعة الحلويات استهلاك الفرد من الشوكولاتة في جمهورية ألمانيا الاتحادية القديمة (ألمانيا الغربية) بـ6.5 كغم، ومع ذلك يجب التعامل مع المقارنة بحذر، وفقاً لمتحدثة باسم الاتحاد، إذ من المفترض أن تعريف «منتجات الشوكولاتة» قد تغير في العقود الأخيرة.

ووفقاً للاتحاد، لايزال نوع الشوكولاتة الأكثر شيوعاً بفارق كبير في ألمانيا هو الشوكولاتة بالحليب، على الرغم من تزايد الشركات المصنعة التي تعرض الآن شوكولاتة داكنة تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو.