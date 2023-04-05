الامارات | أمير كرارة.. الحياة تنقلب رأساً على عقب في «سوق الكانتو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطوة فنية جديدة، يخوضها النجم المصري أمير كرارة في المسلسل الرمضاني «سوق الكانتو»، ليبتعد من خلالها هذه المرة، عن أدوار البطولات المطلقة في سلسلة من الأعمال الوطنية التي قدمها، أخيراً، ومنها شخصية (الشهيد أحمد المنسي) في مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة، وشخصية (الضابط عمر) في مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات المخابرات المصرية، ومن ثم شخصية ضابط الشرطة (سليم الأنصاري) في مسلسل «كلبش»، وصولاً إلى دوره المميز في مسلسل «نسل الأغراب» الذي جسّد فيه النجم شخصية (غفران الغريب) ليتشارك تجربة البطولة مع النجم أحمد السقا.

حكايات مشوقة

تدور أحداث مسلسل «سوق الكانتو»، الذي كتبه هاني سرحان، وأخرجه حسين المنباوي، في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، لتسرد قصة (طه القمّاش) التي يجسدها أمير كرارة، إذ تنقلب حياته رأساً على عقب بعد خلاف كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ليتحول من بعدها إلى «بلطجي» يفرض الإتاوات على تجار السوق، في الوقت الذي يمتلك معملاً لتقطير المشروبات الكحولية ويتاجر بها بشكل سري، الأمر الذي يقحمه في سلسلة لا نهاية لها من المشكلات والصراعات التي يسردها العمل جنباً إلى جنب، مع جملة من الخطوط الدرامية والحكايات المشوقة الأخرى، التي نجح صُنّاع العمل في رسمها، من خلال كوكبة من الشخصيات التي يقدمها هذا العام، لفيف من النجوم أمثال: فتحي عبدالوهاب، مي عزالدين، عبدالعزيز مخيون، مها نصار، تامر نبيل، ثراء جبيل، محمود الزاوي، سلوى عثمان، وعدد من ضيوف الشرف.

نسخة بريطانية

على الرغم من الطابع التشويقي البين للمسلسل الرمضاني الجديد، ونجاحه في جذب اهتمام الجمهور المصري، فإن العمل لم يخلُ من النقد اللاذع الذي وصل إلى حدود اتهام صُنّاعه باقتباس خطوط العمل الأساسية من مسلسل الجريمة البريطاني الشهير «بيكي بلايندرز» (Peaky Blinders) للنجم الأيرلندي كيليان مورفي، بمواسمه الستة المأخوذ بدوره عن قصة عصابة حقيقية، وذلك، من ناحية الأحداث أو الحقبة الزمنية المتقاربة للعملين، إضافة إلى طبيعة الأحداث والشخصيات وتسلسل الأحداث وإعادة ملاءمتها للواقع المصري في كثير من الأحيان، وصولاً إلى الهوية البصرية للعملين، وتميز «بيكي بلايندرز» بملابس أبطاله وقبعاتهم الشهيرة، التي تحاكي أزياء وقبعة «طه القماش

» بالقبعة التي يرتديها طوال الوقت في المسلسل.

تميز

يُعدّ أمير كرارة نجماً تلفزيونياً بامتياز، إذ استطاع منذ عام 2001، المشاركة في 32 مسلسلاً تلفزيونياً، وتقديم العشرات من الأدوار الدرامية اللافتة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور، ومنها دوره في مسلسل «طرف ثالث» رمضان 2012، إلى جانب محمود عبدالمغني وعمرو يوسف، ومسلسل «تحت الأرض» في 2013 للمخرج حاتم علي، ومسلسل «حواري بوخارست» رمضان 2016، ومسلسل كلبش بأجزائه الثلاثة للكاتب باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي، وصولاً إلى دوره المميز في مسلسل «الاختيار»، وتقديمه شخصية (غفران الغريب) في مسلسل «نسل الأغراب» في عام 2021، للمخرج محمد سامي، تبعه مسلسل «العائدون» في عام 2022 للمخرج أحمد نادر جلال.

بين التقديم والتمثيل

باقتدار، نجح النجم المصري أمير كرارة في الجمع بين موهبته في التمثيل، وفي تقديم العديد من البرامج الفنية وبرامج المنوعات الناجحة، بداية من برنامج «ستار ميكر»، الذي أطل من خلاله على الجمهور للمرة الأولى في عام 2003، قبل أن يتصدى لتقديم «ديو المشاهير» في 2010، ويطل على الجمهور في برنامج «الخزنة» في عام 2013، ومن ثم برنامج «سهرانين» بمواسمه المتتالية، التي تناولت بطريقة مبتكرة حياة وتجربة نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

• العمل لم يخلُ من النقد اللاذع الذي وصل إلى حدود اتهام صُنّاعه باقتباس خطوط العمل الأساسية من مسلسل الجريمة البريطاني «بيكي بلايندرز».

• العمل يدور حول قصة «طه القماش» التي يجسّدها أمير كرارة، إذ تنقلب حياته رأساً على عقب بعد خلاف كبيرة بينه وبين تجار «سوق الكانتو».