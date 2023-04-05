الامارات | صورة الملك تشارلز الثالث على طوابع البريد للمرة الأولى 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت صورة الملك تشارلز الثالث، للمرة الأولى، على طوابع البريد في بريطانيا، اعتباراً من أمس، إلا أن صورة الملكة إليزابيث الثانية ستظل موجودة على الطوابع في بريطانيا فترة من الوقت في المستقبل.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»، بأن صورة الملك تشارلز، التي عُدلت وفقاً لتصميم للفنان مارتن جينينجز، لاستخدامها على عملات معدنية تطرح لحساب دار سك العملة الملكية؛ ستظهر على جميع الطوابع الجديدة.

ولن تباع الطوابع الجديدة في مكاتب البريد أو لدى تجار التجزئة الآخرين حتى نفاد الطوابع التي تظهر عليها صورة الملكة إليزابيث والدة الملك تشارلز.

وقال مدير الشؤون والسياسة الخارجية بدار سك العملة الملكية ديفيد جولد، إن الملك تشارلز طلب استخدام المخزون الحالي بدلاً من إتلافه. وأوضح أن «الملك أعطى توجيهات واضحة للغاية بأنه لا يرغب في إتلاف أي شيء. إنه لم يرغب في أن يتم تمزيق الطوابع، أو التخلص من المخزون».

يشار إلى أن الطابع الجديد يُظهر رأس تشارلز ورقبته وهو ينظر ناحية اليسار، كما فعل من قبله جميع الملوك منذ ظهور الملكة فيكتوريا على «بيني بلاك»، وهو أول طابع بريد بالعالم في عام 1840.