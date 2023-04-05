الامارات | «ناسا» تكشف عن طاقم «أرتميس 2» إلى القمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالتا الفضاء الأميركية (ناسا) والكندية وتعرف اختصاراً بـ«سي إس إيه»، أول من أمس، عن طاقم «أرتميس 2»، وهي أول مهمة مأهولة في مسار «ناسا» في أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ عام 1972.

وقال مدير «ناسا» بيل نيلسون، خلال فعالية قرب مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، إن «لكل من رواد الفضاء التابعين لناسا، ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا هاموك كوخ، ورائد الفضاء بوكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن؛ قصته الخاصة، لكنهم يمثلون معاً عقيدتنا».

وتهدف مهمة أرتميس إلى إعادة رواد الفضاء الأميركيين إلى القمر، من بينهم امرأة واحدة على الأقل. وتم تأجيل الهدف الأصلي المتمثل في تحقيق ذلك بحلول عام 2024 إلى 2025 على أقرب تقدير.