الامارات | دوين جونسون: انتظروا «موانا» بنسخة سينمائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم الأميركي الشهير دوين جونسون في الاجتماع السنوي للمساهمين بشركة «والت ديزني»، أن الشركة تعد نسخة سينمائية من فيلم الرسوم المتحركة «موانا».

وتدور أحداث «موانا» في بولينيزيا القديمة، وتحكي قصة فتاة مراهقة تبحر في رحلة ملحمية للمساعدة في إنقاذ قبيلتها. وصدرت نسخة الرسوم المتحركة من «موانا» في 2016، وحققت إيرادات بلغت نحو 683 مليون دولار في دور السينما العالمية. وقال جونسون الذي قام بالأداء الصوتي لدور ماوي في الفيلم الأصلي: «أشعر بالتواضع والامتنان العميق لنقل قصة موانا الجميلة إلى الشاشة الفضية الكبيرة». وأضاف جونسون، الذي تنتمي والدته إلى جزر ساموا: «هذه القصة هي ثقافتي، وترمز للجمال الذي يتسم به شعبنا، وهي رمز لقوته القتالية». ولم يُعلن عن تاريخ إصدار نسخة الفيلم السينمائية.