فئات يجب ألا تفوت وجبة السحور في رمضان.. وزارة الصحة توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

في رمضان وجبتي الفطار والسحور من أهم الوجبات التي يجب أن يحرص على تناولها الجميع، كما أن الأخيرة تعد من أهم العوامل التي تساعد الجسم على الصيام بصحة جيدة، وبجانب فوائدها الصحية، هناك العديد من الأحاديث النبوية، التي تطرقت إلى هذه السنة، ومنها «تسحروا فإن في السحور بركة»، لكن ما زال الكثيرون لا يتناولون هذه الوجبة لأسباب كثيرة، كالخوف من زيادة الوزن، أو صعوبة الهضم، وبالتالي عدم القدرة على النوم.

لذا تستعرض «هن»، في التقرير التالي أهمية تناول وجبة السحور، وما المشكلات الصحية التي يمكن أن تحدث لجسم نتيجة لتركها، ونذكر فيما يلي الفئات التي من الضروري لها أن تتناول وجبة السحور، وفقا لما نشرته وزارة الصحة المصرية.

أوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك بعض الفئات التي من الضروري لها تناول وجبة السحور؛ إذ أن تفويتها أو التساهل في عدم تناولها، يسبب مشكلات صحية كبيرة، لذا نعرض لكم في الفقرة التالية هذه الفئات.

فئات يجب عليهم تناول وجبة السحور في رمضان

وعن الفئات التى يجب أن تحرص على تناول وجبة السحور، قالت الوزارة إنها تشمل:

كبار السن.

المراهقون.

الحوامل.

المرضعات.

الأطفال الذين يرغبون في الصيام.

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وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن معدلات تعرق الجسم تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، لذ فإنه من الضروري شرب السوائل المختلفة، لتعويض ما يفقده الجسم أثناء ساعات النهار، ويجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الحساء والبطيخ والسلطة الخضراء التي تحتوي على الطماطم والخضار، فضلًا عن أهمية تجنب تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين، مثل القهوة والشاي والكولا، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.