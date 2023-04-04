الامارات | كرات الشعرية «السر في نجاح الوصفة يرجع إلى استخدام الهيل، الذي يمنحها الطعم التقليدي الأصيل».

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ وصفة كرات الشعرية واحدة من الوصفات المعروفة في الإمارات منذ فترة طويلة، وكثيراً ما تقدم في شهر رمضان ضمن الضيافة، وكذلك في الأعياد والمناسبات المختلفة. ورغم أن الوصفة مشهورة ومتعارف عليها، فإن البعض يعدها بطريقة مختلفة تفتقد للطعم التقليدي المحبب للجميع. بينما السر في نجاح الوصفة يرجع إلى استخدام الهيل، الذي يمنحها الطعم التقليدي الأصيل. وإلى جانب طعمه المميز، يتمتع الهيل بقيمة غذائية عالية والعديد من الفوائد الصحية، منها تقليل نشاط الجينات المرتبطة بانتشار ونمو السرطان، كما يتضمن مجموعة من الألياف والمواد الكيميائية المفيدة جداً للجهاز الهضمي، فيساعد على خفض الكوليسترول، ويحتوي على الحديد والمغنسيوم.

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار. الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

للإطلاع على المقادير وطريقة التحضير، يرجى الضغط على هذا الرابط

لمشاهدة الفيديو، يرجى الضغط على هذا الرابط.