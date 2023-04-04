كريم فهمي عن بناته في «أنا والقناع»: «نقطة ضعف بتتحول لمصدر قوة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائمًا ما يحاول الفنان كريم فهمي، إخفاء هوية بناته عن الأنظار؛ إذ اعتاد حينما يشارك صور لهن أو التي تجمعه بهن، على إخفاء ملامحهن، ووضع الإيموجي عليها، كما أنه يدافع عنهن باستماتة، خاصة عند تعرضه للهجوم بسبب التحفظ على أشكالهن، ودخل في مشادة إلكترونية مع أحد المتابعين على «إنستجرام»، بسبب شخص انتقد محاولته إخفاءهن عن الأنظار.

كريم فهمي: بناتي نقطة ضعفي

وتحدث الفنان كريم فهمي، خلال استضافته في برنامج «أنا والقناع»، عن علاقته ببناته «كاميليا ونعومي وجميلة»، قائلا: «دائما طول العمر بقول إن هما نقطة ضعفي، مبستحملش حتى في التفاصيل الصغيرة إن دانية ممكن تزعقلهم، ممكن اتخانق معاها، هما بيلعبوا بالحتة دي، نقطة ضعف ممكن تتحول لمصدر قوة، لما بلاقي إن احنا كأباء محتاجين مصاريف كتير جدا وهما محتاجين حاجات ويالا لازم أشتغل واجتهد وأخد فلوس وأصرف عليهم».

علاقة كريم فهمي ببناته

«بتعامل معاهم بقناع الدلع.. مببقاش عايز أحسسهم بمشاكل»، عبارة واصل من خلالها الفنان كريم فهمي، الحديث عن بناته خلال برنامج «أنا والقناع»، مضيفا: «هما لسه صغيرين، كاميليا 9 سنين، ونعومي 6 سنين ونصف، وجميلة 3 ونصف، مش عايز أحسسهم بتنشنة بتحصل بينا ولا الصوت بينا يعلى، أهم حاجة في حياتي ومبيشوفوش مني غير الدلع، وبحاول أعمل توازن، دانية بتدلع ولكن بتبقى قاسية عليهم في حاجات كتير، وطول الوقت بدلعهم مش كله هيكون خناق وزعل».

وعن ما حُرم منه الفنان كريم فهمي، في حياته ويحاول تعويضه في بناته، قال: «اديتهم شوية من الاطمئنان، مفيش حد الفلوس بالنسبة ليه مش مهمة، هي وسيلة أعمل حاجات لبناتي ومراتي وأبسطهم، أنا مبمشيش بفلوس في جيبي خالص».