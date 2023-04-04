«كوارع وريش وفتة».. منيو مائدة رمضانية لشابة أمريكية في السيدة زينب (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر إحدى التطبيقات تتعرف على الكثير من الرجال من مختلف الجنسيات والبلاد، وتبدأ في تبادل الأحاديث ومن ثم تتجول في رحلات سياحية وتسافر حول العالم بالذهاب في موعد مع أحد السكان المحليين في كل بلد تزوره، وكان آخرها في شهر مارس الماضي من العام الجاري، إذ كان اللقاء الأخير لها في مصر، حتى عاشت أجواء شهر رمضان الكريم لأول مرة وتناولت أشهى الأطعمة والوجبات في المناطق الشعبية، هذا هو حال الشابة الأمريكية لوني جيمس.

التقت الشابة الأمريكية بأكثر من 34 شابا في 19 دولة بمختلف أنحاء العالم، وقابلت مواطن مزدوج فرنسي وبريطاني كان يحب السفر، وتناولت معه العشاء لمدة 5 ساعات وسط محادثات عديدة.

ربما كانت المواعدة في مصر، خلال شهر رمضان المبارك، مع شاب مسلم، والذي سحرها بابتسامته المبهجة، من محافظة الإسكندرية، والتي وثقت تلك الرحلة خلال مقطع فيديو شاركته، وتحدثت عن تلك التجربة، لـCNN، قائلةً: «هناك شيء مميز يحدث عندما يعلم الناس أنهم لن يراكوا مرة أخرى، مصر من أكثر البلاد التي استمتعت بها، إذ قمت بالعديد من الجولات السياحية في الأماكن التاريخية، لم يسبق لي أن بذل رجل الكثير من الجهد في موعد غرامي، إذ قمت بزيارة المتاحف والأديرة، وركوب عربة يد، كما حضرت عرضًا للرقص الشعبي الليلي في الصحراء، كان هناك الكثير من الطعام، كان ملونًا للغاية، لقد جربت كل هذه الأشياء الجديدة، الطعام المصري رائع».

مائدة رمضانية تضم أطعمة شعبية: كفتة وكوارع

الشابة الأربعينية زارت مختلف الأماكن في مصر، وجلست على مائدة رمضانية لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم، مضيفةً: «شعور غريب تملكني داخل مسجد ابن طولون بالقاهرة، في منطقة السيدة زينب، أدرك أن مصر ربما ليست على قائمة الجميع، وربما المغرب ليس كذلك، حتى ناميبيا، عندما أكتب عن هذه الأماكن، آمل أن تثير فضول، آمل أن تجعل القصص الناس يضحكون ويحلمون ويعبرون المحيطات لمقابلة أشخاص مثيرين للاهتمام في كل مكان، فقد وقعت في سحرها وجمالها وطيبة شعبها، أحب أن يكون لدي أعراق وديانات مختلفة والموسيقى والأسلوب والمعرفة والخلفية».

وعن الطقوس والأجواء الرمضانية، قالت جيمس: «لقد تبادلت المحادثات حول كل شيء من المواعدة وتقاسمنا وجبة الإفطارالتي يأكلها الصائمون بعد غروب الشمس مباشرة، وكانت مائدة كبيرة في رمضان، مثل الممبار ولحمة مشوية وكفتة وكوارع وريش وعيش بلدي وسلطة».