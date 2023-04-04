من هي الفنانة عفاف مصطفى صاحبة دور الدجالة في مسلسل جعفر العمدة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي الفنانة عفاف مصطفى صاحبة دور الدجالة في جعفر العمدة؟، سؤال تبادر لأذهان الجماهير كثيرًا، إذ استطاعت لفت الأنظار اليها، بعد ظهورها كضيفة شرف بدور دجالة ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة»، وكان المشهد كوميديًا، ما دفع الجميع للسؤال عنها.

من هي الفنانة عفاف مصطفى؟

وللكشف عن من هي الفنانة عفاف مصطفى صاحبة دور الدجالة في جعفر العمدة؟، التي ظهرت ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، نقدم خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عنها، وفق لقاء لها على شاشة قناة «سي بي سي»، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكذبوا.

- ولدت في الإسكندرية.

- بدأت العمل الفني كممثلة بأدوار صغيرة منذ 33 عامًا.

- بدأت في عام 1982 ببعض الأفلام والمسلسلات.

- متزوجة.

- ويتساءل الجمهور من هي الفنانة عفاف مصطفى صاحبة دور الدجالة في جعفر العمدة؟، بسبب أنها توقفت عن المجال الفني لمدة 8 سنوات، بعد ولادة ابنتها.

- ابنتها في الوسط الفني هي الفنانة ياسمين رحمي.

- عادت بعد فترة بقوة؛ إذ قدمت بالتمثيل في عدد كبير الأعمال الفنية، بعدما قدمها الأستاذ سمير سيف، وأعادها للأضواء مرة أخرى من خلال مسلسل الدم والنار.

- قالت عنها ابنتها، إنها تمتاز بالحنان وتحب عملها؛ إذ أنعا بعدما توقفت فترة عن الفن رجعت مرة أخرى تبحث عن الأدوار.

- شاركتت في العديد من الأدوار المميزة في العراف والقاصرات وحكايات بنات.

مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي مشوق، لجعفر الذي يجسده محمد رمضان، وتدور أحداث المسلسل في منطقة السيدة زينب، ويشارك في بطولته هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، دعاء حكم، عصام السقا، ومن إخراج محمد سامي.