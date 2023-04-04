«كتب اسمها وشم على دراعه».. كيف تحدث كريم فهمي عن زوجته في «أنا والقناع»؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة عاطفية من نوع خاص، تجمع بين الفنان كريم فهمي وزوجته «دانية»، والتي تظهر بوضوح خلال المناسبات التي يظهر بها الثنائي، ومن خلال الصور الفوتوغرافية التي توثق الحب والرومانسية بينهما، والذي يتحدث عنها ويكشف تفاصيلها وحكاية تعلقه بها خلال اللقاءات التلفزيونية منها والصحفية.

وتحدث الفنان كريم فهمي، خلال استضافته في برنامج «أنا والقناع»، على شاشة قناة الحياة، عن جوانب وأسرار في حياته الأسرية وعلاقته بزوجته، قائلًا: «أنا ساعات كتير ممكن أقف جنب حد وهو لا، بس هو مش مطالب بده، بالنسبة ليا أهم حد، هي تركيبة أبويا وأمي وأخويا وهنا الزاهد ومراتي طبعا وبناتي، دول الدائرة بتاعتي».

اسمها وشم على ذراعه

«دانية دائما وأبدا وشم على دراعي»، سؤال وجهته المذيعة للفنان كريم فهمي، حول طبيعة العلاقة التي تجمعه بزوجته وأم بناته، قائلاً: «دانية استحملتني كتير أوي الحقيقة، الموضوع مش وليد اللحظة، هي استحملتني بشكل كبير من كل الجوانب اللي تتخيليها واللي ماتتخيليهاش من ساعة ما روحت اتقدمت ليها، وكنت معتمد على نفسي تماما، ولسه ببني نفسي وفي مكان شعبي ومش معايا فلوس، كان عندي بيت أمي اللي كانت جايبهولي واتسرق مننا بشكل ما، بتستحملني لحد اللحظة دي من الضغط والتوتر».

كريم فهمي: دانية قدرت تتغلب على عيني الزايغة

كما أشار الفنان كريم فهمي، خلال الحديث إلى تفهم زوجته كونه رجل «عينه زايغة»، مضيفًا: «مفيش راجل مبيبصش، كل واحد عنده غلطات في حياته، بس في الآخر هي قدرت تتغلب عليه بشكل، مفيش قرار في حياتي إلا لما برفع السماعة وبقوله ليها، لازم وأنا داخل أصور معاكي دلوقتي، أصور ليها لبسي، أنا بطمن لما بدخلها في أي تفصيلة في حياتي، بيحصل بينا مشكلات وخناقات كتير، لكن هي سبب بعد ربنا في أي حاجة حلوة وصلتلها».