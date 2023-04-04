تعرفي على طريقة عمل واقي شمس طبيعي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، تحتاج البشرة إلى عناية كبيرة، مثل الترطيب المستمر لها، كما يعتبر واقي الشمس من أكثر الاشياء أهمية للحفاظ على نضارة البشرة، وحمايتها من التصبغات اللونية أو الهالات السوداء، والشيخوخة أو التجاعيد المبكرة، ونظرً لأن أسعار واقي الشمس في الكثير من أماكن بيع مستحضرات التجميل تكون باهظة الثمن، ولا يمكن أن تتوافر إمكانية شرائها لدى العديد من السيدات، فتلجأ الكثير منهن إلى البحث عن أفضل الطرق التي يمكن بها صناعة واقي الشمس في المنزل بأقل التكاليف، وبأسهل الطرق.

لذا تستعرض «هن»، في التقليل التالي أسهل الطرق لعمل واقي شمس في المنزل، كبديل للجاهز وغالي الثمن، في الفقرة التالية، وفقا لوصفة الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامجها «هي وبس»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

مكونات عمل واقي كريم واقي الشمس

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب.

30 نقطة من زيت عطري، كما يمكنكِ تجاوز هذه الخطوة إذا لم تكوني تريدي واقي شمسي معطر.

نصف كوب من الماء المغلي.