سقت مشردا بيديها.. طفلة عراقية تخطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أحد الشوارع العامة بالعراق، يجلس رجلاً كبيرًا في السن يبدو عليه المرض، وتوحي ملامحه بالفقر والحياة القاسية، ترتعش أطرافه، كونه يعاني من مرض الشلل، وفي هذه الأثناء مرت من الطريق فتاة صغيرة، وببراءة الأطفال، أمسكت بكلتا يديها الصغيرتين زجاجة من المياه، ولم تخف للحظة في أن تقدم له المساعدة، فأخذت الزجاجة، وفتحتها لتسيقه، بينما بدأ الرجل المسن في الشرب، كأنه لم يتذوق المياه منذ أيام.

طفلة عراقية تثير تعاطف شعوب العالم

مشهد مؤثر أثار تعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مقطع الفيديو ليصل صداه إلى مختلف دول العالم، إذ يظهر الفيديو أن الطفلة العراقية، وجدت في طريقها رجلا مسنا، وكانت أمامه زجاجة، وشعرت أنه ليس بإمكانه أن يفتحها بنفسه، فقدمت له المساعدة، وانحنت بالقرب من مكان جلوسه، عطفا على الرجل الذي بات واضحا أنه يعاني من أمراض عدة، بينما استسلم المسن بين يديها وكأنه يشكرها بعينيه دون أن ينطق بكلمة.

فيديو لطفلة عراقية صغيرة أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي

يظهر الفيديو أن الطفلة كانت مع والدها في مدينة السليمانية، والذي تركها تكمل ما بدأته مع مسن مشرد، دون أن يمنعها، ووقف مبتسما بجوارها، من أسلوبها في التعامل مع الرجل، وما أن انتهت، حملها بين يديه، وألقى التحية على الرجل كبير السن، بينما كان الرجل ينظر إليهما، ويرغب بتوصيل عبارات الشكر لهما، ولكن نظرًا لإصابته بالعديد من الأمراض، لم يتمكن من نطق أي كلمة.

مقطع الفيديو لم يتجاوز الـ5 دقائق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولته الصحف والقنوات الفضائية، فيما أثار هذا المقطع اهتمام الحكومة العراقية، بملف كبار السن، خاصة المشردين منهم، مؤكدة أنها ستقدم الإجراءات اللازمة كافة، لتقديم الحلول المناسبة لهم.