الامارات | ليبي يقصف منزل جاره بالصواريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الداخلية الليبية بيانا بخصوص إطلاق مواطن صاروخين على منزل جاره بمدينة الخمس غربي البلاد، بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية بين الطرفين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: «بعد ورود بلاغ من مركز شرطة كعام بمديرية أمن الخمس ضد شخص قام برمي صاروخي»آربي جي«توجهت دوريات مركز شرطة كعام والبحث الجنائي وقسم شرطة النجدة مدعومين بقوة المهام الخاصة إلى مكان الواقعة».

وأضاف البيان: «تم تطويق المنزل والقاء القبض على المتهم وتم الدخول إلى المنزل وعثر بداخله على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر».

وأكمل: «تم تسليم أوراق المحضر إلى قسم البحث الجنائي الخمس بناء على تعليمات النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات، وبالاستدلال مع المتهم اعترف بحوزته لهذه المضبوطات وتَم ايداعه في غرفة الحبس الاحتياطي بالقسم ثم إحالته للنيابة العامة».