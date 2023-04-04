الامارات | هذا ماطلبه الطفل الناجي من مذبحة الإسكندرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت النيابة العامة المصرية مقتطفات من مرافعة ممثل النيابة خلال محاكمة المتهم بارتكاب «مجزرة الإسكندرية».

وتحدث ممثل النيابة عما دار بينه وبين الطفل الشاهد البالغ من العمر 6 سنوات، وهو ابن المتهم الذي نجا من الحادث، طالبا من النيابة: «مش عاوز أشوفه تاني.. قتلنا ليه كان قتل نفسه.. بعدما تعدموه ادوني جثته أحط عليها بنزين وأولع فيها».

وأوضح ممثل النيابة أن الواقعة توارت فيها صرخات عائلة بأكملها خلف صوت طلقات المتهم من سلاحه الأميري.

وأشار ممثل النيابة إلى أن 30 طلقة اجتاحت أجساد المجني عليهم جميعا، «لم يشعر المتهم خلالها بالندم ولم تحرك له جفنا»، وهمّ المتهم بالفرار لكن استوقفته صرخات طفله «ياسين» على قيد الحياة يصارع الموت، لكنه تركه ليلقى مصير إخوته لكن أدركته إرادة الله وأنقذه الجيران ليشهد على والده، بحسب موقع «مصراوي».

وطالب ممثل النيابة في ختام مرافعته القصاص لمن قتلوا بلا ذنب غدرا وردعا لمن تسول له نفسه الاستهانة بالأرواح البريئة والنفوس الطاهرة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة يوم السبت 6 مايو المقبل للنطق بالحكم.