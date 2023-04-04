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الامارات | السعودية.. «الماعز القزم» بديل أليف للكلاب والقطط في المنازل

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مسؤول في وزارة البيئة السعودية، أن الماعز القزم أضحى بديلا أليفا للكلاب والقطط في المنازل.

وقال رئيس قسم الإرشاد البيطري بفرع وزارة البيئة السعودية بمنطقة الأحساء ياسين الرمضان لصحيفة «عكاظ»، أشار ياسين الرمضان إلى وجود 100 مراح لتربية ما يطلق عليه «الماعز القزم» بمحافظة الأحساء، منها 35 مراحا في بلدة المطيرفي.

وذكر الرمضان أن أسعارها سجلت ارتفاعا كبيرا تراوح بين 5000 إلى 30000 ريال، وتتنوع فصائلها إلى ثلاث، القزم الأمريكي ويتميز بقصر القامة واللون الواحد، والماعز التشيكي متعدد الألوان، والماعز الألماني تراوح ألوانه بين الأبيض والأسود.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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