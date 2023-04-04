دعاء الاستغفار قبل الإفطار في رمضان.. كان يردده سيدنا محمد بالليل والنهار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يظل المسلم يردد الكثير من الأدعية التي كان يداوم عليها الأنبياء كل يوم، قبل الإفطار في شهر رمضان الكريم، مع الحرص على الاستغفار الدائم وذكر الله، والمواظبة على الأعمال التي كان يقدم عليها النبي محمد، في نهار رمضان حتى أذان المغرب.

كما تحرص الأمهات على الدعاء لأسرتها وأولادها في كل صلاة، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، دعاء مستجاب قبل الإفطار في رمضان، والدعاء الذي كان يردده سيدنا إبراهيم، أبو الأنبياء.

وعرضت شاشة «الناس» دعاء الاستغفار المستحب أن يردده المسلم قبل الإفطار في رمضان، وكان يردده سيدنا محمد كل يوم قبل الإفطار وفي الليل أيضا.

دعاء كان يردده النبي محمد

وتمثل صيغة دعاء مستجاب قبل الإفطار في رمضان، الذي كان يردده سيدنا محمد، عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة».

دعاء الصائم في رمضان

ومن بين الأدعية التي يرددها الصائم في رمضان:

- اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

-اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ.

-اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعَلهُ الوارثَ منَّا، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصُرنا علَى من عادانا، ولا تجعَل مُصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا.

دعاء قبل الإفطار

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ، وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

اللهم إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الله لا إله إلّأ أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحدٌ أَن تُيسّر لي ما أريد، وتحقق لي ما أتمنى إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة قدير يا رب العالمين.

-اللهمّ افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة نبيّك سيدنا محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، وعملاً بكتابك واتّباعاً لسنة نبيّكَ، اللهمّ اجعلني أخشاكَ كأنّي أراك، أبداً حتى ألقاك وأسعدني بتقواك ولا تُشقني بمعصيتِك، اللهمّ كن لنا ولا تكن علينا، ومُنَّ علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي طاعتك اجتهادنا، وعليكَ توكّلُنا واعتمادنا واختم بالسعادة والرضوان آجالنا يا أرحم الراحمِين.

- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.