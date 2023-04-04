طريقة عمل جلاش بالجبنة في المنزل.. وجبة لذيذة على قد الإيد للإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل جلاش بالجبنة في المنزل، من الوصفات البسيطة التي تحرص عديد من ربات البيوت على تحضيرها كوجبة إضافية شهية إلى جانب أطباق الطعام الرئيسية، خلال تناول الإفطار في رمضان، إذ يسهل إعدادها في مدة زمنية قصيرة.

ويمكن إعداد الجلاش بالجبنة بالمنزل من خلال خطوات بسيطة، ومكونات متوافرة داخل البيت دون الحاجة إلى التكلفة.

طريقة عمل جلاش بالجبنة في المنزل

نقدم طريقة عمل جلاش بالجبنة في المنزل، وفقًا لوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• المقادير:

- لفة من الجلاش.

- لبن.

- بيض.

- سمنة مذابة.

- جبنة مشكلة مبشورة.

- حلقات من الزيتون الأخضر والأسود.

- قطع فلفل رومي مفروم.

- قطع من الطماطم الجوليان.

• خطوات تحضير ال​جلاش بالجبنة:

- ابدئي أولى خطوات طريقة عمل ​جلاش بالجبنة، بفرد طبقات الجلاش في صينية داخل الفرن.

- ادهني طبقات الجلاش بالسمنة المذابة.

- يضاف كل من الزيتون والجبنة مع الفلفل والطماطم.

- افردي طبقات أخرى من الجلاش، وادهني السمنة بينها.

- اضربي البيض مع اللبن، واسقي الجلاش بالخليط.

- ادخلي الجلاش الفرن حتى تمام التسوية.

طريقة عمل الجلاش الحلو بالنوتيلا

• المقادير:

- نصف كيلو من لفة الجلاش.

- زبدة.

- 2 كوب من شوكولاتة النوتيلا.

- 2 كوب من المكسرات المشكلة المجروشة.

- كوب من الشربات.

• خطوات عمل الجلاش الحلو بالنوتيلا:

- سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

- ابدئي في تقطيع ورق الجلاش حسب رغبتك، بشرط أن تكون القطع متساوية مع فردها.

- ادهني الجلاش بالسمن، مع وضع طبقات على بعضها البعض والشوكولاتة بداخلها.

- وزعي المكسرات فوق الشوكولاتة، ولفيها رول حسب رغبتك، وكرري الأمر مع بقية الكمية.

- ادهني صينية أخرى بالسمنة، ورصي الجلاش فوقها.

- ضعي الصينية داخل الفرن لمدة نصف ساعة، حتى ينضج تمامًا.