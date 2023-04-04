طريقة لف السمبوسة بالصور.. وجبة شهية على مائدة رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر السمبوسة، من أشهى الاطعمة والمقبلات التي يفضلها كثيرون، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، إذ تتفنن ربات المنازل في إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة، وتعتبر من الأساسيات على مائدة رمضان، وتجد الأمهات يحاولن التجديد في إعداد الطعام وطريقة لف السمبوسة بمختلف أنواعها، سواء الرول أو المربعة أو المثلثة، التي توضع على مائدة رمضان وقت الإفطار، وأحيانا السحور.

ونقدم طريقة لف السمبوسة بالصور، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات اقتصادية غير مكلفة للسيدات، بأكثر من طريقة ووصفة للتجديد في إعداد الطعام في شهر رمضان الكريم.

طريقة لف السمبوسة مثلثات

- يمكن إعداد الحشوة حسب الرغبة، إما باللحم أو بالجبن أو بالخضراوات، وتجهيز الزيت الغزير للقلي على النار في طاسة.

- يتم فرد رقائق العجينة على طاولة، مع وضع الحشو على طرف من الأطراف، وطي العجين من ناحية الشمال إلى اليمين للحصول على شكل مثلث، وإعادة طيها مرة أخرى على شكل مثلث من الجهة اليسرى، ويتم تكرارها عدة مرات حتى الانتهاء من العجين، مع ضرورة لفها من اليمين إلى اليسار، للحصول على الشكل المطلوب.

طريقة لف السمبوسة المربعة

الخطوة الأولى إحضار رقائق السمبوسة مع وضعها عكس بعضها البعض، مع وضع بداخلها، الحشوة المرغوب فيها، سواء الجبن أو البطاطس أو اللحوم.

الخطوة الثانية من لف السمبوسة المربعة، هي طي الأطراف الخاصة بالسمبوسة بالتساوي، للحصول على الشكل المربع.

طريقة لف السمبوسة رول

ضمن طريقة لف السمبوسة بالصور، نوضح أنه يمكن إعداد عديد من الأطعمة الخاصة بالسمبوسة الرول، سواء الجبن أو الخضار، ويتم فرد العجينة على سطح ناعم، مع رشه بالدقيق، ولفها على شكل رول، بالشكل المطلوب والمحدد ووضع الحشو بداخلها، ثم طهيها على نار غزيرة في طاسة.