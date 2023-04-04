العثور على مكون غذائي في لوحات دافنشي.. مفاجأة أذهلت العلماء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إلى جانب الأدوات الشائعة والمتعارف عليها، عند رسم اللوحات، إلا أن توصلت مجموعة من العلماء، إلى لجوء بعض الرسامين المشاهير من أساتذة عصر النهضة، إلى استخدام مكون غذائي في رسم لوحاتهم، وسط حالة من الدهشة أصابت الجميع.

مكون غذائي في لوحات دافنشي وبوتيتشيلي

وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن دراسة نشرتها شركة Nature Communications العالمية، توصل مجموعة من العلماء إلى أن بعض الرسامين المشهورين مثل ليوناردو دافنشي، وساندرو بوتيتشيلي، قد قاموا بتجربة خلط البيض مع الطلاء الزيتي، في أثناء رسم لوحاتهم.

وجاء سبب لجوء رسامين عصر النهضة، إلى خلط البيض مع الطلاء الزيتي، لمساعدة اللوحات على تحمل الرطوبة، ومنعها من التعرض للتجاعيد والاصفرار بمرور الوقت، وفق ما كشفت الدراسة.

وأشار العلماء، خلال الدراسة، إلى أنه عادة ما يساهم البحث في عادات الرسم لدى الرسامين القدامى في الحفاظ على الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن.

البيض يمنع الطلاء من التلف

توصل العلماء، خلال الدراسة العلمية، إلى أنه من المرجح أن استخدام البيض كان متعمدًا، حيث تم التوصل إلى أن إضافة البيض إلى اللوحات الزيتية، يعمل كمضاد للأكسدة، وهو ما يساعد على منع طلاء اللوحات الزيتية من التلف.

وقال أوفيلي رانكيه، المشرف على الدراسة في معهد هندسة العمليات الميكانيكية للتكنولوجيا في ألمانيا، إن النتائح تظهر أنه مع وجود كمية صغيرة من صفار البيض، يمكنك تحقيق تغييرات كبيرة في خصائص الطلاء الزيتي، عند رسم اللوحات فيما بعد.