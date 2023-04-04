طريقة عمل شربة الجزر للنباتيين في رمضان.. حضريها بسهولة على نار هادية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كثير من السيدات اللاتي يتبعن النظام الغذائي النباتي، يشعرن بالحيرة تجاه الوجبات التي يمكن إعدادها في وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، إذ يرغبن في معرفة الأطعمة سهلة التحضير، التي تناسب النباتيين منهن.

ونستعرض طريقة عمل شوربة الجزر، وفقًا لما نشرته مجلة «elle» الفرنسية، إذ تعتبر وصفات الحساء رائعة لإعداد أطباق كاملة ولذيذة ودافئة مع الخضر الموسمية، خاصة في شهر رمضان المبارك، كما أن إعدادها سهل التحضير، ولا يتطلب سوى إضافة المكونات إلى قدر كبير، وطهيها على نار هادئة، مع إضافة القليل من التوابل، فضلا عن أنها تصلح لأن تكون وجبة للإفطار أو السحور، كونها نباتية وخالية من الجلوتين.

مقادير شوربة الجزر للنباتيين

2 كيلو جزر مقشّر ومقطّع.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة غير المملحة، واستبدليها بمزيد من زيت الزيتون للنباتيين.

1 بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات.

2 فص ثوم مقشر ومهروس.

1 قطعة من الزنجبيل الطازج مقشرة ومفرومة.

6 أكواب من مرق الدجاج، أو استبدلي مرق الخضار لنسخة نباتية.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج.

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

½ ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة طازجة.

1 كوب عصير ليمون طازج للتقديم.

طريقة تحضير شوربة الجزر

الخطوة الأولى: اتركي الفرن ساخنا مسبقّا، ورتبي قطع الجزر على صينية خبز في طبقة واحدة.

الخطوة الثانية: ادهنيها بزيت الزيتون، مع رشة صغيرة من الملح.

الخطوة الثالثة: اشوي الجزر لمدة 20 دقيقة، أو حتى يصبح لونه بنيا ذهبيا، ويصبح طرياً بالشوكة.

الخطوة الثالثة: اتركيه يبرد.

الخطوة الرابعة: باقي زيت الزيتون والزبدة ضعيهم على درجة حرارة متوسطة في قدر كبير، ثم ضيفي البصل وقومي بطهيه لمدة 10 دقائق.

الخطوة الخامسة: اقلي فصوص الثوم والزنجبيل لمدة دقيقتين أو حتى تفوح رائحتهم، ثم اهرسي الجزر المحمص في الخلاط، واخلطيه مع مرق الدجاج إلى أن تحصلي على مزيج لزج ومتماسك.

الخطوة السادسة: ضعي المزيج في وعاء عميق على نار متوسّطة وضيفي الملح والفلفل والكمون والكزبرة، ثم ارفعي الحرارة من متوسطة إلى عالية واتركيها حتى الغليان، واتركيها تطهى لمدة 10 دقائق، ويضاف معه عصير الليمون عند الأكل.