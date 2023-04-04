طريقة عمل سلطة الطحينة للشف نجلاء الشرشابي.. «حضريها في 5 دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حيرة يومية كبيرة تدخل فيها ربات البيوت في شهر رمضان الكريم، وتحديدا فيما يتعلق بالأطباق الجانبية والسلطة، التي ستقدمها لتتماشى مع وجبة الإفطار، فهناك الكثير من الوصفات العديدة لأنواع سلطات مختلفة، مكوناتها التي يمكنك إعدادها لتحتويها مائدة طعامك بجانب الوجبة المُعده، ومن أبرز تلك السلطات التي تتماشى مع المشويات والأكلات العادية، ولا يقيدها شيء مثل سلطة الخضراوات هي سلطة الطحينة، ولذلك في السطور القادمة سنوفر لكم طريقة عمل سلطة الطحينة حسب الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على أد الأيد» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل سلطة الطحينة

لـ عمل طريقة سلطة الطحينة ستحتاجين إلى:

- كوب من الطحينة.

- ماء.

- خل.

- فصين ثوم مفروم.

- عصير ليمون.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كمون مطحون.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تعد طريقة عمل سلطة الطحينة من أسرع السلطات التي يمكنك تحضيرها في منزلك بسهولة، لأنه يمكنك تحضيرها في أقل من خمس دقائق.

- احضري إناء عميق وضعي فيه كوب الطحينة.

- ضيفي المياه والخل تدريجيا، مع الاستمرار في التقليب عند إضافتهم، وذلك حتى يصبح الطحين أخف قوامًا.

- استمري في تقليب الطحينة مع المياه والخل حتى يصبح لون الطحينة أفتح، ويتحول قوامها من خفيف ومتماسك إلى ما كانت عليه سابقًا.

- ضيفي عصير الليمون على الطحينة، وبعد ذلك ضعي فصين الثوم المفروم ليعطي لها طعم مميز، مع إضافة القليل من الملح والفلفل الأسود والكمون المطحون.

- قلبيهم جيدًا حتي يمتزجوا معًا، ويصبح لديك خليط متجانس، ويمكن رش القليل من الشطة والكمون فوق سلطة الطحين لتزيينها.

- تقدم السلطة باردة على مائدتك بجانب الوجبة التي قمتي بإعدادها.