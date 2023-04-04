أحمد أمين يجسد أسمى معاني الحب في مسلسل الصفارة.. الزمن يتغير والقلوب ثابتة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انطلق مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين، خلال الموسم الرمضاني الجاري، بمشاركة عدد من الفنانين، إذ تسير أحداثه عن تعرض بطل العمل «شفيق» لسرقة مشروعه، من زميله بالعمل، وتعرضه للإحباط، ليستخدم صفارة الملك توت عنخ آمون، ليعود إلى الماضي، ويغير ما حدث له من خيانة، وفي كل مرة يعد للحاضر يكتشف بعض التغييرات، التي تدخله في مغامرات مثيرة، لكن يبقى الحدث الأساسي، حبة للبطلة لـ«شيرين».

مسلسل الصفارة

يتحول «شفيق» الدور الذي يجسده أحمد أمين، في المستقبل إلى عدة أشخاص مختلفة عنه، وفي كل مرة تدور الأحداث في إطار مختلف عن حياته، ويحاول تغييرها، بعد أن تسببت له في القلق والحزن والإزعاج، لكنه في كل مرة يجد أن أفضل سيناريو له، حياته وقدره الذي اختاره له الله، ولا يتذكر شيء، إلا حبه من حبيبته «شيرين»، التي تجسدها الفنانة آية سماحة، فالحب هو الحب مهما اختلفت الأزمنة.

قصة حب أحمد أمين في مسلسل الصفارة

في كل مرة تمكن الصفارة «شفيق» من العودة إلى الماضي لمدة ثلاث دقائق، وبعدها الرجوع للحاضر، واكتشاف بعض تغيرات، ليظهر مرة في صورة بلوجر ومرة مطرب شعبي، وعديد من الشخصيات والمواقف والمشاهد الكوميدية الكثيرة، التي جاءت ضمن أحداث مسلسل الصفارة، وفي كل مرة يحاول رغم كل ما يحدث له التعبير عن حبه لـ«شيرين».

وفاء الحب

الوفاء لـ«شيرين» جعل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، يشيدوا بقصة الحب، إذ أنه في كل الأزمنة يرجع لنقطة حبها، في كل صورة، وهما بمختلف الأشكال، وفي كل مرة يحاول جاهدًا البقاء مجتمعًا بها، إذ أن الحب هو الحب في كل زمان، والشخص الذي تحبه يجب أن تتمسك به في كل الصور والأحداث.