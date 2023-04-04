مسلسل حضرة العمدة يشتبك مجددا مع قضايا المرأة.. قصة أم لـ5 أطفال عمرها 18 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضايا نسائية شائكة، سلطت الضوء عليها أحداث مسلسل حضرة العمدة، المعروض خلال سباق دراما رمضان الحالي، الذي تقدم بطولته الفنانة روبي، وتلعب دور سيدة تتولى منصب العمدة في قريتها، وتحاول حل مشكلات بلدتها.

زواج القاصرات في حضرة العمدة

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حضرة العمدة، تسليط الضوء على قضية الزواج المبكر، بعد أن لجأت إحدى فتيات القرية لـ«روبي»، وطلبت منها مساعدتها في تطليقها من زوجها، إذ أنها تبلغ من العمر 18 عاما، ولديها 5 أطفال، لتنتاب حضرة العمدة حالة من الصدمة.

وتوالت الأحداث بسؤال حضرة العمدة، للسيدة عن سر إنجابها 5 أبناء، رغم أنها ما تزال في الثامنة عشر من عمرها، أجابتها بأن والدها قد زوجها وهي طفلة، حسب عادات البلدة.

ولم تكن تلك أولى قضايا المرأة، التي طرحتها أحداث مسلسل حضرة العمدة، فقد تم تسليط الضوء أيضا، خلال الحلقات الأولى على قضية ختان الإناث، وإقبال عديد من الأسر عليه.

قضايا المرأة في دراما رمضان

يذكر أن موسم دراما رمضان الحالي، شهد توجيه للضوء نحو عدد من قضايا المرأة، خاصة في قرى صعيد مصر، وهو ما جاء ضمن مناقشة مشكلة حق النساء في الحصول على ميراثها في مسلسل عملة نادرة، الذي تجسد بطولته الفنانة نيللي كريم.