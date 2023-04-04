طريقة عمل الرنجة بالبصل والطماطم.. خطوات سهلة لأكلة العيد المنتظرة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الرنجة بالبصل والطماطم، التي تعد من أشهى الأكلات، بعد صراع الاصناف المختلفة من المطبخ المصري على سفرة رمضان، إذ يأتي عيد الفطر المبارك ليعطي فرصة للأسماك المملحة لتقتحم السفرة، وتكون وجبة المصريين المفضلة بعد الوجبات المسبكة الدسمة، التي تقدم طوال الشهر الكريم، وفيما يلي طريقة عمل الرنجة بالبصل والطماطم، إحدى أشهر وصفات العيد، التي يمكنك تحضيرها لأسرتك بخطوات سهلة، لطعم شهي ورائع خلال عيد الفطر المبارك.

طريقة عمل الرنجة بالبصل والطماطم

نبدأ طريقة عمل الرنجة بالبصل والطماطم، بالمقادير:

¼ كيلو رنجة مخلية ومقطعة.

½ كوب بصل مقطع شرائح رفيعة.

كوب طماطم مقطعة مكعبات.

½ كوب فلفل رومي مقطع مكعبات.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

خطوات تحضير الرنجة بالبصل والطماطم

يسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم يوضع البصل ويقلب حتى يذبل ويصفر لونه.

تضاف الطماطم والفلفل الرومي ويقلب الخليط مع البصل.

تغطى المقلاة وتترك الطماطم تتسبك لمدة خمس إلى سبع دقائق.

تضاف الرنجة المخلية من الشوك والجلد إلى المقلاة.

تقلب لدقيقتين ثم ترفع من على النار.

تترك الرنجة تبرد تمامًا قبل تقديمها.

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبصل والطماطم

نصف كيلو سمك رنجة.

2 ثمرة طماطم.

ثمرة فلفل رومي.

3 أعواد بصل أخضر.

ثمرة بصل أبيض.

ملعقة كبيرة طحينة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة خل.

خطوات إعداد سلطة الرنجة بالبصل والطماطم

يقطع البصل الأخضر حلقات.

يقطع البصل الأبيض قطع صغيرة.

تقطع الطماطم والطماطم مكعبات صغيرة الحجم.

يقطع الفلفل الرومي إلى مكعبات صغيرة.

تخلى الرنجة من الشوك والجلد الموجود بها تماما.

تقطع الرنجة إلى قطع صغيرة الحجم.

توضع الطحينة والخل على الرنجة وتقلب، ثم تضاف إليها الخضراوات.

توضع الرنجة في طبق التقديم، وتقدم مع الخبز باردة.