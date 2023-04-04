من هي دعاء حكم أخت جعفر العمدة؟.. «صباح» حبيبة الكل ملكة جمال سابقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي دعاء حكم التي جسدت دور أخت جعفر العمدة في مسلسل جعفر العمدة؟ سؤال تبادر إلى أذهان كثير من متابعي العمل، بعد أن تألقت في تجسيد دور «صباح»، التي تجمعها علاقة قوية بزوجات شقيقها ضمن الأحداث.

من هي دعاء حكم أخت جعفر العمدة؟

وللكشف عن من هي دعاء حكم أخت جعفر العمدة، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، نقدم خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عنها، وفق حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- قبل دخولها لعالم التمثيل عملت في مجال عروض الأزياء.

- حازت على لقب ملكة جمال العرب في عام 2009.

- أم لطفل يدعى «فاروق»، ويبلغ من العمر 10 أعوام، إذ تحرص على نشر عديد من الصور التي تجمعهما سويًا.

- بدأت مشوارها الفني في عام 2011، ومن ثم توالت مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها، «الأخ الكبير»، «ضربة معلم»، «ضل راجل»، «في كل أسبوع حكاية».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» 114 ألف شخص.

- في نوفمبر من العام الماضي، تعرضت لحادث سير كبير على الطريق الدائري، وهو ما كشفت عن تفاصيله عبر حسابها.

مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي مشوق، ويشارك في بطولته كل من: محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، دعاء حكم، عصام السقا، ومن إخراج محمد سامي.

ومع عرض أولى حلقات العمل، تصدر مسلسل جعفر العمدة اهتمام عديد من المتابعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لما يتضمنه من أحداث مشوقة حول جعفر، الذي يبحث عن ابنه بعد خطفه منه قبل سنوات طويلة.