طريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز.. مش هتحتاجي تشتريه وهتوفري

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز، من الوصفات التي تحرص على القيام بها عديد من السيدات داخل المنزل، قبل استقبال أيام عيد الفطر، لتوفير الخاجة إلى شراء كميات كبيرة من الكحك من المحال، بأسعار قد تكون مكلفة.

ويمكن لربات البيوت القيام عمل كعك العيد مثل الجاهز في خطوات بسيطة، دون الحاجة لشرائه.

طريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز

نقدم لك طريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• مقادير كعك العيد مثل الجاهز:

- 3 أكواب من الزبدة.

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

- سكر بودرة.

- كيلو دقيق.

- 3 أكواب من الحليب الدافئ.

- ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

- رشة ملح.

طريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز

- ابدئي أولى خطوات طريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز، بخلط كل المكونات مع الدقيق، وامزجيها جيدًا، فيما عدا الزبدة.

- تُسيح الزبدة على النار، ثم تضاف إلى الدقيق مع الخليط المتجانس.

- بعد أن تحصلي على العجين، فطيعها إلى كرات متشابهة.

- احشي العجين بالحشوة المرغوب بها.

- انقشي العجين حسب الرغبة حتى تضفي مظهرا جماليا لها.

- احضري صينية ورصي الكحك بانتظام بها، واتركيه يتخمر جيدًا لمدة 60 دقيقة كاملة، حتى تلاحظين تضاعف حجمه.

- ادخليه الفرن الساخن، واتركيه حتى تمام النضج.

- اخرجي الكحك من الفرن، بعد أن يتحول للون الذهبي، ورشيه بسكر البودرة.