ديما الأسدي بإطلالات غير تقليدية وألوان لافتة في رمضان

مدونة الموضة ديما الأسدي استطاعت ان توجه صيحات الموضة في رمضان بستايل مختلف ومتجدد بعيدا عن الأزياء التقليدية من التصاميم الى الألوان، فخطفت الأنظار بمجموعة من الإطلالات التي ارتدتها في الثلث الأول من شهر رمضان والتي جاءت بلمسات مبتكرة ومتمردة على الطابع التقليدي. شاهدناها مثلا بأزياء مطبعة بالألوان على غرار ارتدائها لبدلة أنيقة موشحة بالطبعات المتداخلة. وإذ لم تتخلى عن ستايل العباءة، لكنها اختارتها بتصاميم لافتة لم نعهدها سابقاً، فرصدنا لكم من "هي" مجموعة من اختياراتها مع التفاصيل التي ميّزت ملابسها ضمن ظهورها في شهر رمضان لتستلهموا منها ما يعجبكم.

لفتتنا الفاشينيستا ديما الأسدي بخياراتها المتمردة على الأزياء الكلاسيكية والتقليدية في شهر رمضان، فشاهدناها متألقة بتصاميم جمعت فيها ما بين العصرية والكلاسيكية على غرار احدث اطلالة لها بفستان وردي. تميز الفستان بستايله المشابه للعباءة، لكن بتصميم مبتكر، مع القصّة المسحوبة من الأعلى لتأتي منسدلة وكلوش في الجزء السفلي، بينما جاءت مفتوحا قليلا عند منطقة الصدر. وارتدت مع ثوبها قطعة أخرى تشبه الكاب القصير مع الأكمام المنفوخة التي تعد من صيحات الموضة. إطلالة العباءة حملت توقيع العلامة التجارية " ayla_bisharah "، ونسقت معها حقيبة يد كلاتش باللون الفضي مع حذاء مفتوحا بلون مماثل للحقيبة، وفي تنسيق رائع بين لون الفستان والأكسسوارات.

إطلالة ديما الأسدي بفستان وردي أنيق

من الناحية الجمالية، اعجبتنا تسريحة شعرها بالضفيرة الطويلة مع المكياج الوردي الناعم الذي عزز من جمالها الطبيعي والمتوهج.

إطلالة ديما الأسدي بفستان وردي أنيق

إطلالة ديما الأسدي تناسب اطلالات نهار رمضان وسحوره، وتتميز بلونها المبهج المناسب لفصل الربيع حيث يمكن للمرأة الاستلهام منها هذا التصميم المميز.

إطلالة ديما الأسدي بالعباءة البيضاء

ديما الأسدي تألقت في ظهور حديث لها على انستغرام، بستايل العباءة لكن بشكل مختلف تماما عن تصاميم العبايات التي اعتدناها. حملت العباءة توقيع stylebyps، وجاء تصميمها بأقمشة وطيات متعددة بتصميم فني مبتكر، خاصة مع اتصال قماش الأكتاف على ستايل كاب، بنهاية الثوب بطريقة فنية ذكية منحت للقطعة ثقلها في التصميم.

إطلالة ديما الأسدي بالعباءة البيضاء

كذلك اتسم لون العباءة بالدرجة الكريمية الفاتحة المونوكروم التي عززت من أناقة ديما الأسدي في شهر رمضان، وهو لون هادئ يناسب جدا الأجواء الرمضانية في إطلالات افطارات شهر رمضان. اكملت طلتها بحقيبة يد فاخرة من الماركة الشهيرة فندي Fendi بلون رمادي مرصع بالحبيبات اللامعة على طرف الحقيبة. وكان لافتا ايضا ارتدائها لأقراط كبيرة الحجم بينما فرض عليها تصميم العباءة التخلي عن الشوكر في عنقها والأساور في يدها.

إطلالة ديما الأسدي بالعباءة البيضاء

من الناحية الجمالية، اتجهت الى المكياج البرونزي الرائع على لون بشرتها، مع تسريحة الشعر المنسدل الناعم.

يمكن لمحبات ستايل العباءة اختيار هذا التصميم المبتكر للخروج من روتين التصاميم التقليدية في اطلالات شهر رمضان.

إطلالة ديما الأسدي بالطقم المطبّع بالورود

بعيدا عن اطلالات العبايات، فاجئتنا ديما الأسدي بإطلالتها بالبدلة المطبعة بالورود الربيعية ضمن اطلالات نهار شهر رمضان، وجاءت البدلة بستايل البيجاما التي تربعت في فترات سابقة على صيحات الموضة. وتألفت من كنزة طويلة مزينة في نهاية الأكمام بالريش الكثيف باللون البرتقالي، نسقتها مع بنطلون بقصّة واسعة بطبعة ألوان مماثلة للتوب، فيما كان لافتا تنسيقها مع هذا الطقم حقيبة يد باللون البرتفالي وصندلاً فضيا بالكعب العالي المناسب مع قصّة السروال الواسعة.

بالطبع، فإن هذه الإطلالة تناسب اطلالات سحور رمضان او اطلالات النهار، كما انها تلائم جدا موسم الربيع بالورود التي غطت انحاء الطقم.

الإطلالات المطبعة والمتداخلة بالألوان حازت على نصيب كبير من اطلالات ديما الأسدي في الثلت الأول من شهر رمضان، فشاهدناها بعباءة مطبعة بألوان مبهجة بأشكال هندسية مع أكمام طويلة وواسعة وغطاء للرأس، وازدانت أطراف العباءة بصيحة الشراشيب باللون الأخضر في أطرافها.

ستايل هذه العباءة الملونة يناسب اجواء النهار في اطلالات شهر رمضان، كما أن تصميم يأتي مريحاً وكاجوال يشعر المرأة بالراحة في التنقل والبهجة في الألوان.

اعجبنا اختيار ديما الأسدي في إحدى إطلالاتها بعباءة فضفاضة بتوقيع Meena Rose Alobaidi باللون الكحلي المطرزة بالخيوط الذهبية والمزينة بالترتر الذهبي البراق في جميع أنحائها، مع الخيوط باللون الكحلي التي زينت أطرافها، ونسقت مع تلك الإطلالة حقيبة وصندلا باللون الذهبي البراق لكسر ازدحام الألوان الملونة في العباءة.

تناسب هذه العباءة افطارات شهر رمضان وتمنح المرأة الأناقة والفخامة الى جانب التصميم المريح خاصة مع تسريحة الشعر النصف رفعة بالخصل الويفي التي تبرز جمال الملامح، مع المكياج البرونزي الجذاب.

اللون الأخضر يناسب جدا اطلالات شهر رمضان بكونه لوناً يوحي بالهدوء والتأمل، فإرتدت ديما الأسدي هذا اللون مع تصميم العباءة الفضفاضة بتصميم عصري، وما ميزها أكمامها المنتفخة الموشحة باللون الذهبي عند الأطراف، ونسقت معها حقيبة ذهبية من لويس فيتون louis Vuitton.

هذه كانت جولتنا على مجموعة من إطلالات ديما الأسدي في الثلث الأول من شهر رمضان 2023، شاهدوا الصور واستلهموا منها ..واي اطلالة اعجبتكم أكثر؟.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :