سر الإطلالة الهندية لمربوحة في الكبير أوي 7.. تألقي على طريقتها بـ6 خطوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حقق مسلسل الكبير أوي 7، نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه مع انطلاق شهر رمضان الكريم، إذ شهد عديد من الأحداث ومناقشة بعض القضايا بشكل كوميدي، منها خطوبة جوني والبلوجر «شروق»، الدور التي تجسده الفنانة أيتن عامر، واستطاعت من خلاله، كشف الخدع التي يتعرض لها متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، عند مشاهدة البلوجرز عبر المنصات المختلفة، وما تزال الفنانة رحمة أحمد، تلفت الأنظار بقوة، من خلال الأزياء التي ترتديها في تجسيد دور «مربوحة» زوجة الكبير.

إطلالة مربوحة في مسلسل الكبير أوي 7

أثناء حفل الخطوبة المزيف، خطفت «مربوحة» انتباه «الكبير»، من خلال الإطلالة الهندية التي ظهرت بها، ليقول لها: «إيه ده اللي أنتي لبساه، وأنتي عينك مالها ملتهبة ولا إيه؟»، لتجيبه الأخرى بأنها إطلالة جديدة أرادات أن تظهر بها، ونتيجة لذلك نستعرض خطوات تنفيذ الإطلالة الهندية لمربوحة في مسلسل الكبير أوي 7، وفقا لموقع «theculturetrip».

- اجعلى بشرتك جاهزة لوضع المكياج، نظفيها جيدا باستخدام اللوشن المرطب، حتى تحتفظى بنضارتها ونعومتها.

- ضعى كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- استخدمى مصحح الحواجب، بدرجة مناسبة لشكل بشرتكـ ولا تلجأى إلى الدرجات الداكنة.

- حددى عينيك.

وللحصول على شكل مكياج عيون مثل مكياج مربوحة في مسلسل الكبير أوي 7:

- ضعى أحمر الشفاه بلون مميز.

- شراء الترتر على حسب الشكل المرغوب لتزين الوجه به.

مسلسل الكبير أوي 7

شهد المسلسل عديد من الأحداث، فقد تناول في البداية مشكلات العلاقات الزوجية بين الكبير ومربوحة، ثم بعدها السوشيال ميديا والهوس بالتريند، وكيف تحولت حياة البلوجر إلى بيزنس من أجل المال والمشاهدات.

مسلسل الكبير أوي 7، يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا على راسهم الفنان أحمد مكي بالإضافة إلى رحمة أحمد فرج، محمد سلام، هشام إسماعيل.