حنان مطاوع تكشف عن سبب رفضها تجميد البويضات قبل الزواج: راضية بقدري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تميزت بحضورها الخفيف والتوفيق في اختيار أعمالها الفنية، الذي خلق حولها هالة من حب الناس واحترامهم لها، هي حنان مطاوع التي تتميز بالإجابات العقلانية في البرامج التي ظهرت بها، آخرها استضافتها في برنامج «أنا والقناع»، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب، لتجيبها على السؤال لماذا نصحت الفتيات بتجميد البويضات وهي لم تفعل ذلك؟، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأسئلة المتعلقة بحياتها الفنية والشخصية.

نصيحة حنان مطاوع بتجميد البويضات

وخلال تواجدها في برنامج «أنا والقناع» للإعلامية منى عبد الوهاب، جاوبت الفنانة حنان مطاوع على سؤال «لما نصحتي البنات يستفيدوا من العلم ويعلموا تجميد بويضات قبل زواجك، لكن انتي مبتفكريش تعمليها؟»، لتجيب عليها قائلة، «العلم دائمًا في خدمة البشرية، وأولًا وقتها مكنتش متأخرة أوي كدا، ثانيا أنا شخصية برضى أوي بالقدر، فا أنا مكنتش مستعجلة حاجة، وقتها متجوزستش وكنت راضية بدأ ومبسوطة ومستمتعة أني مع أمي وصحباتي وكريري، بحاول أطور فيه من نفسي وبسافر واقرأ وألعب رياضة، مش مفتقده حاجة أو بمعنى أصح مش مبروز افتقادي للأشياء».

اجابتها عن تأخير الزواج

وخلال اللقاء ذاته سألتها الإعلامية منى عبد الوهاب «لماذا تأخرتي في الزواج؟»، وهل كان هذا السؤال يغضبها من المجتمع أم من والدتها أكثر، فردت «مش حاسه أني أتأخرتي في الزواج، كان بيألمني أكتر الضغط من المجتمع، لأن ضغط ماما كان ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، لكن نظرة المجتمع صعبة، أنتِ دخلتي الـ30 ولسة متجوزتيش ليه، وتساؤلات كتير في الإطار ده، كان المفروض يسألوني أنا تطورت نفسيًا وفكريًا ولا لا، بقيت بني آدمة أرحم وأجمل، اسأليني على أفعالي مش على أقدار خارجة عني عيب، وأنا مش بعرف أعبر في الكلام، لكن دلوقتي بقيت بعرف أعبر».