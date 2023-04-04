حيلة سحرية للتخلص من المناديل المفتتة بعد غسل الملابس.. في 5 دقائق فقط

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مشكلة كبيرة تواجه ربات البيوت عند غسل الملابس، وذلك عند نسيان منديلًا ورقيًا داخل جيوب الملابس دون قصد، وهو ما يسبب صعوبة إزالتها فيما بعد، عقب الانتهاء من إخراج الملابس من الغسالة.

ومع المحاولات المستمرة في التخلص من قطع المناديل الورقية المفتتة داخل جيوب الملابس، قد تلجأ العديد من ربات البيوت إلى استخدام حيل خاطئة، تزيد من صعوبة المشكلة وليس حلها.

سيدة تقدم حلا للتخلص من بقايا المناديل داخل الملابس

وللتغلب على هذه الأزمة، قدمت امرأة بريطانية نصيحتها للتخلص من بقايا المناديل من جيوب الملابس في غضون 5 دقائق فقط، وهي ما لاقت تفاعلًا واسعًا من قبل الكثير من السيدات عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة.

وحسب ما ذكرت صحيفة «اكسبريس» البريطانية، أن السيدة التي تدعى «هينش»، أوضحت أنه يمكن التخلص من قطع المناديل المفتتة داخل جيوب الملابس من خلال إعادة وضعها في آلة تجفيف الملابس، التي ستساعد على إزالتها في غضون 5 دقائق فقط.

حيلة أخرى للتخلص من فتات المناديل

وقالت السيدة هينش، التي تهتم بكل شؤون عناية وتنظيف الملابس، أنه في حال عدم وجود آلة لتجفيف الملابس في المنزل، يمكن اللجوء لحيلة أخرى بسيطة، وهي وضع 4 أقراص من الأسبرين في وعاء كبير به ماء دافىء، ونقع الملابس به لمدة ساعتين تقريبًا.

وبالفعل سرعان ما أقدمت العديد من السيدات على تجربة حيل السيدة هينش، وحصلن على نتائج مبهرة، وهو ما ظهر خلال تعليقاتهن عبر منصات التواصل الاجتماعي.