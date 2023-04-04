13 نصيحة لكبار السن طوال رمضان.. إرشادات خاصة على مائدتي الإفطار والسحور

القاهرة - سمر حسين - صحة

إرشادات ونصائح مهمة تقدمها وزارة الصحة والسكان المصرية، للمواطنين في شتى الأمور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للحفاظ على صحتهم خاصة طوال أيام شهر رمضان الكريم، وقت السحور والصيام منذ أذان الفجر حتى المغرب، ومن بينهم كبار السن، الذين لهم طرق خاصة في الصيام والعناية بالصحة، واتباع نظام صحي وروتين مهم خلال الشهر الكريم.

نصائح لكبار السن في رمضان

وقدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح وإرشادات لكبار السن، كالتالي:

- يجب على المسن، التوقف فورًا عن الصيام واستشارة الطبيب في حال ظهور أي عرض صحي طارئ، مثل الدوار أو الجفاف أو التعرض لهبوط حاد في الضغط أو السكر، أو حدوث تعارض بين أدويته المعتادة وساعات الصيام.

- يجب متابعة الحالة الصحية للمسن، الذي يُصر على الصيام ومراعاة الحالة النفسية له، وضمان حصوله على احتياجاته من الغذاء والسوائل.

- تقسيم الوجبات إلى عدة وجبات صغيرة الحجم عالية السعرات.

- تناول طعام يناسب قدرة المسن على المضغ والبلع.

- تجنب تناول الأطعمة الدسمة والمقلية.

- تجنب تناول الأطعمة المملحة والسكريات.

- تناول الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم وفيتامين بـ12.

- تجنب المشروبات الغنية بالكافيين والمدرة للبول مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية في السحور.

- تناول كمية كافية من البروتين.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة.

- تعجيل الإفطار ويفضل أن يكون على التمر واللبن.

- تناول وجبات غذائية متكاملة تحتوي على جميع العناصر الغذائية.

- الاهتمام بشرب السوائل خاصة المياه طوال الفترة بين الإفطار والسحور.