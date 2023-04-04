للتقرب إلى الله وزيادة الحسنات في شهر رمضان.. خطوات عليك اتباعها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في شهر رمضان المبارك يحرص العباد على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويحاولوا في كل وقت اللجوء إليه، ويحرصوا على الفوز بالحسنات، وتقبل الله لأعمالهم، لذلك نقدم لكم بحسب دار الإفتاء، كيف تحرص على أن يكون رفع أعمالك في هذا الشهر إلى الله مقبولًا.

كيفية التقرب إلى الله بالحسنات

قال مجدى عاشور، المستشار العلمى للمفتي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «أحوالنا»، الذي يعرض على شاشة قناة الناس، إن العبد الفائز هو من يحرص على التقرب من الله، على أنه لا يقل عمله اليوم عن الأمس، ويحرص على رفع الأعمال إلى الله، بصفحة مليئة بالحسنات والطاعات.

أضاف أنه يجب على المؤمن الحرص على إيمانة، إذ قال، «نعم أن حسنات العبد تزيد وتنقص، لأنه لا يوجد أحد إيمانه ثابت، إلا رسول الله، لكن يجب عندما تخفق لا تقلق، لكن يجب أن تزود في الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأصحاب الذنوب الكبيرة، يجب عليهم عمل الحسنات، إذ أن إتباع السيئة بالحسنة تمحوها، وطبقًا لقول الله تعالى، ورحمتي وسعت كل شيء».

زيادة الحسنات في شهر رمضان

يجب التقرب إلى الله بالعبادات وغير العبادات، من العبادات الصغيرة مثل مساعدة الأم في المنزل، وإماطة الأذى وما إلى ذلك، والتحلي بمكارم الأخلاق في نهار رمضان ولياليه، كما يجب الحفاظ على السنن والنوافل، والمواظبة على الدعاء، والإخلاص في العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى، «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة».