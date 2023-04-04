شيف تقدم حيلة بسيطة لإزالة وجه الكنافة المحروق «من غير ما تبوظ»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال شهر رمضان الكريم، تفضل الفتيات والسيدات، إعداد وصفات لأشهى الحلوى بمختلف أشكالها وأنواعها، حتى تقدمها لأسرتها بعد وجبة الإفطار، كما تتفنن في إعداد الكثير من الأطباق والصواني للضيوف خلال العزومات والتجمعات خلال الشهر، لكنها يمكن أن تقع في أخطاء غير مقصودة داخل المطبخ، من بينها حرق وجه الحلوى مثل الكنافة، التي تحتل مكانة كبيرة ومن أشهى الأنواع التي يفضلها الأطفال بصفة خاصة.

وحددت الشيف يارا إسماعيل، حيلة لربات المنازل والأمهات، عبر فيديو شاركته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لإزالة حرق وجه الحلوى وخاصة الكنافة، التي تعدها خلال شهر رمضان الكريم، التي تقدمها الأمهات على مائدة الإفطار بعد أذان المغرب، وتعتبر وصفات شهية ومن أساسيات الشهر الكريم.

تكات بسطية لإزالة حرق الكنافة

كانت شاركت فيديو لصينية الكنافة احترق وجهها، وحاولت تفادي تلك الأزمة داخل مطبخها من خلال استخدام مصفاة تساعدها على التخلص من المناطق المحترقة، معلقةً: «حلوة أوي وكمان لو البسكويت أتلسع».

لقي مقطع الفيديو الذي شاركته الشيف يارا إسماعيل، التي تقدم تكات وحلول للسيدات، لتفادي الأخطاء التي يقع فيها البعض أثناء طهي الطعام، استحسان الجميع، وأثار فضول كثير من ربات المنازل خاصة الفتيات حديثي الزواج، وربما تتعرض لاحتراق بعض الأطعمة والوصفات في بداية الزواج، وتضطر إلى إعادة طهي غيرها لتقديمها للضيوف والأسرة خلال شهر رمضان.

إشادة من السيدات وربات المنازل

وكان من بين التعليقات والإشادات من السيدات والفتيات، كالتالي: «بجد اكتشاف كنت بضطر اعمل صينية غير اللي اتحرقت، حلوة التكات دي، فكرة تجنن والله، مفيش بعد كدا أي حرق هيقف قصادنا بعد الحركة السهلة والبسيطة دي، فعلا جربتها وطلعت جميلة وبتاخد الوش المحروق على طول وترجع الصينية جميلة ووشها دهبي، أحلى صينية كنافة».