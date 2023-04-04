«الصحة» تكشف عن 3 بدائل صحية لقلي الطعام في رمضان.. «هتحمي أسرتك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من النصائح اليومية الخاصة بصحة الفرد خلال شهر رمضان المبارك، تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديمها للمواطنين، لحماية أفراد الأسرة من الإصابة بالأمراض والأزمات الصحية.

بدائل صحية لقلي الطعام في رمضان

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بدائل صحية لقلي الطعام في رمضان، لضمان تناول الأكلات بصورة سليمة، وتمثلت تلك البدائل في:

- استخدام البخار.

- طبخ الطعام بالصلصة.

استخدام الفرن.

القواعد الصحيحة لطهي اللحوم في الفرن

في كتابها «أصول الطهي» قدمت السيدة نظيرة نيقولا، الشهيرة إعلاميًا بـ«أبلة نظيرة»، مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها قبل طهي الأطعمة في الفرن خاصة اللحوم، وهو ما نكشفه في السطور الآتية:

شروط استخدام الأفران

- يجب أن تكون رفوف الأفران نظيفة حتى لا يتغير طعم اللحم بتأُثير الدخان المتصاعد.

- قومي بإعداد الرفوف على حسب الرغبة.

- إذا كان الفرن يوقد بالفحم الحجري، فيوقد قبل استعماله بساعة على الأقل، ويجب ألا تُفتح الأبواب دون داعي لمنع تسرب الحرارة للخارج.

- إذا كان الفرن يوقد بالغاز فيوقد قبل استخدامه بعشرين دقيقة.

القواعد العامة للطهي في الفرن

وحسب ما ذكرت أبلة نظيرة في كتابها أصول الطهي، تتمثل القواعد العامة للطهي في الفرن على النحو الآتي:

- غسل اللحم وتجفيفه ثم ضربه إذا كانت قطعة رفيعة لتصبح لينة.

- تتبيل اللحم على حسب الرغبة.

- وزن اللحم ووضعه على شواية في صينية أو قاعدة سلك، ومن ثم يوضع عليه مقدار من الزبدة بنسبة ملعقة كبيرة لكل نصف كيلو لحم.

- يُزج اللحم في فرن حار لمدة 5 دقائق حتى تتجمد المواد الزلالية السطحية.

- افتحي الفرن وضعي بعض السمن الحار المتساقط على السطح بملعقة.