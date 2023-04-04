ناقشها طارق لطفي في مذكرات زوج.. «الإفتاء» توضح طريقة التعامل مع أزمة منتصف العمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجبة درامية اجتماعية يقدمها كل من الفنان طارق لطفي وعائشة بن أحمد، بأحداث مسلسل «مذكرات زوج»، إذ يجسد طارق لطفي دور«رؤوف»، الذي يعاني من مرحلة أزمة منتصف العمر، ما دفعه إلى الدخول في علاقة جديدة مع فتاة شابة، حتى وصل به الحال إلى الانفصال عن زوجته «شيرين».

مسلسل مذكرات زوج يناقش أزمة منتصف العمر

ويناقش الفنان طارق لطفي في مسلسل مذكرات زوج، أزمة منتصف العمر التي يواجهها الرجال في سن معينة وكيفية التعامل معها، كما يتطرق إلى المشكلات الزوجية بعد مرور عدد من سنوات الزواج.

هل أزمة منتصف العمر سر الخيانة؟

كان عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء المصرية وعضو مؤسس في اللجنة العليا للأسر البديلة، التابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، أجاب عن هذا السؤال من قبل، قائلًا: «فترة منتصف العمر، من أخطر الفترات التي تحدث فيها الخيانة الزوجية، لأن الرجل والمرأة كلاهما يحاول استرداد الحياة، كأنها المحطة العاطفية الأخيرة».

نصائح للتعامل مع أزمة منتصف العمر

وكان أمين الفتوى، أوضح أن هناك 4 مستويات للإنسان، هي الجسدي، والعقلي، والعاطفي، والروحي، موضحًا أنّ علاقة الزوجين السوية، هي أن يشبع كل طرف المستويات الأربعة، رغم إن الأمر لا يحدث في الواقع بشكل عام، إذ نجد نقصا في مستوى أو اثنين، موضحًا طريقة التعامل في هذه الفترة، قائلًا، «لازم الاثنين يرضوا بالنقص ده ويحبوه، وبالنسبة للرجل ما يعوضوش مع غيرها، سواء مع زميلته في العمل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وعلى الزوجة محاولة استعادة الزوج لها من جديد، وإنقاذ أسرتها وأطفالها».

ما هي أسباب أزمة منتصف العمر التي ناقشها مسلسل مذكرات زوج

وكان الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، أوضح في برنامج «الستات ميعرفوش يكذبوا»، المُذاع على شاشة قناة «Cbc»، أن أزمة منتصف العمر للرجال، كالتي ناقشها مسلسل مذكرات زوج، لها عوامل عديدة على حسب الشخص والظروف الحياتية والمجتمع، ذكر منها التالي:

- شدة اللوم لذاته.

- الشعور بالاختيار الخاطئ في كل خطوات الحياة.

- شعوره بأنه يوجد الكثير من الأشياء التي يجب فعلها.

- شعور الرجل أنها نهاية حياته وأن حياته غير جيدة اجتماعيًا.

علاج أزمة منتصف العمر التي ناقشها مسلسل مذكرات زوج

وأوضح نبيل القط، أن علاج أزمة منتصف العمر التي ناقشها مسلسل مذكرات زوج، يكمن في استغلال الأزمة وعلاجها، إذ يكون الحل إشارة إفاقة لإصلاح الخلل، ويبدأ العلاج بالتالي:

- يبدأ العلاج بتقبل الذات من جديد.

- الملاحظة على الأشياء الواجب إصلاحها.

- حدوث تغيير بسيط فيما يتم فعله على مستوى الحياة.

- الحد من الانتقاد للنفس.

- البدء في تعلم أشياء جديدة.

- إدراك أهمية الذات ووجود بصمة في الحياة.

- اكتساب مهارات جديدة مثل القراءة التي تشغل البال عن الكثير من الأشياء الخاطئة.

- عدم تأثير الرؤية في الحياة.

- التحدث مع الأهل والأصدقاء.

مسلسل مذكرات زوج

ويشارك في مسلسل مذكرات زوج عدد كبير من الفنانين، منهم طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسماء إبراهيم وعمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج تامر نادي، ويخوض من خلاله الفنان طارق لطفي تجربة الـ15 حلقة.