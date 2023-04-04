سحور 13 رمضان.. تعرفي على طريقة عمل البطاطس المحشية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبدو وجبة البطاطس المحشية ثقيلة نوعا ما، لكنها تعتبر طبق مختلف لسحور 13 رمضان، خاصة أن الكثير من العائلات تمل من فكرة الأكلات المتكررة، مثل البيض والفول وغيرها، لذلك تعرفي على مكونات البطاطس المحشية، وجهزيها لأسرتك على السحور، لكن احرصي على تجهيز المكونات مبكرا، وفقا لموقع مجلة «elle» الفرنسية.

مكونات البطاطس المحشية

أولا تجهيز حشوة البطاطس المحشية لسحور 13 رمضان، يجب أن تحضري المقادير التالية:

نصف كيلو لحم بقري

حبة بصل متوسطة مفرومة

2 ملعقة كبيرة سبع بهارات

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة صنوبر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

للبطاطس:

من 12 إلى 15 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقشرة ومغسولة

كوب زيت نباتي

ملح حسب الرغبة

2 فص ثوم مفروم

3 كوب صلصة طماطم

كوب ماء

ملعقة كبيرة سبع بهارات

طريقة تحضير البطاطس المحشية

خلال خطوات تحضير سحور 13 رمضان، وتجهيز البطاطس المحشية، قومي بتجهيز الحشوة بالخطوات التالية:

في مقلاة كبيرة سخني ملعقة كبيرة زيت زيتون، وضيفي البصل واقليه حتى يصبح نصف شفاف، ثم ضيفي اللحم المفروم واطهيه حتى يصبح لونه بنيا.

بعد ذلك تبلي بالسبع بهارات والقرفة والملح وجوزة الطيب.

أزيلي الحشوة عن النار، وفي مقلاة أخرى، سخني ملعقة كبيرة زيت ثم أقلي الصنوبر حتى يصبح لونه بني فاتح، ثم ضعيه على ورق شفاف.

ثانيا لتحضير البطاطس

أولا باستخدام مقشرة خضروات رفيعة، احفري البطاطس مع التأكد من عدم ثقبها، سخني الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية.

ضعي البطاطس في الزيت واقليها من جميع الجوانب، حتى يصبح لونها بنيا فاتحا، ثم ضعي حبات البطاطس على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الإضافي.

بمجرد أن تبرد البطاطس، احشيها بخليط اللحم المفروم، مع ترك فراغ من الأعلى، وبعدها ضعي البطاطس في صينية الخبز.

وفي مقلاة، ضعي ملعقة كبيرة زيت زيتون مع الثوم وقليه، ثم اضيفي صلصة الطماطم والماء وحركي، وبعدها اغلي الخليط وأضيفي إليه سبع بهارات ثم اطفئي النار.

أخيراً اسكبي صلصة الطماطم فوق البطاطي، وغطي الصينية بورق الألمنيوم، واخبزي لمدة 50 دقيقة، ثم قدمي البطاطس المحشية ساخنة مع الأرز أو سلطة جانبية.